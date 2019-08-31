蜂農長年遭熊家族偷食蜜糖損失慘重　忽發奇想做實驗竟有驚人發現

土耳其一名蜂農過去3年多來一直苦於蜂巢被破壞，損失金額超過1萬美元，安裝監視器後，他抓到是一家5頭熊在偷吃，然而在試盡方法阻止都無效後，這位蜂農突發奇想，乾脆讓這些小偷熊當起美味蜂蜜的試吃員，還意外發現這些熊很挑嘴，會選最貴的蜂蜜來吃。

《衛報》與《Caters News》報道，住在特拉布宗（Trabzon）的希迪夫（Ibrahim Sedef）為了阻止熊偷蜂蜜，想出用巨石和箱子壓住蜂巢箱；在蜂巢箱放進蘋果、柿子跟麵包，再放在自己的鐵皮農舍窗戶下，最後甚至把蜂巢箱藏進鐵籠裡面。但這些方法完全起不了作用，這些熊運用蠻力與機智，依然屢偷蜂蜜得逞( 點圖放大瀏覽「小偷」作案過程 )↓↓↓

其中一次，食髓知味的熊甚至想要撬開農舍鐵窗和門，直到希迪夫衝出來才逃之夭夭。眼看這些熊如此熱愛蜂蜜根本擋不住，希迪夫轉念一想，乾脆來做個實驗測試牠們的味蕾。他在戶外的桌子準備4個碗，分別放入櫻桃果醬、花蜜、栗蜜與安紫爾蜜（Anzer）。結果發現，這些熊也是美食家，最先挑中據稱是全世界最貴的安紫爾蜜。

結果發現，這些熊也是美食家，最先挑中據稱是全世界最貴的安紫爾蜜。（影片截圖：Caters News/UDN）

安紫爾蜜使用只在安紫爾高原（Anzer plateau）生長的90種花蜜製成，據說可治療胃痛和掉髮等40種輕微病痛，還可處理傷口，一公斤最高可賣到300美元。

眼看這些熊這麼懂得品嘗，雖然自己損失慘重，希迪夫卻很豁達。他說，一看到監視器影像，就完全忘記他們帶來的傷害，還反過頭來愛上牠們。

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