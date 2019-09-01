澳洲在職媽媽分享家居收納秘訣　家有2幼兒仍能保持整潔

現年28歲、育有一子一女的澳洲媽媽卡門・斯特朗（Carment Strong）擁有多重身分：日間的全職工作是零售業經理，下班後則是全職媽媽和兼職收納專家。今年2月，她和從事水管工工作的先生賈里德・斯特朗搬進新家，兩人組成自宅居家收納的超完美搭檔－卡門提出創意設計，賈里德則負責實物呈現。

澳洲媒體news.com.au網站報道，卡門表示，每日都很忙，但將家裏整理得乾乾淨淨，有助於把時間節省下來陪伴家人。她的訣竅在於：快速解決收納任務並保持頭腦冷靜。

卡門說，她和賈里德每天都要花來回各兩小時去上班，「一開始的整理收納很花時間，但維持起來輕鬆省力，不僅讓當初的時間回本、也省下未來的時間。」

澳洲職業媽媽卡門・斯特朗說，收納能將時間節省下來陪伴家人。（Instagram/LittleStrongHome）

卡門的廚房雜物間是家中最高人氣的地方之一。為了減少浪費，他們把所有調味品、乾貨和零食一次全部呈現在眼前，不必為了一樣東西，花許多時間翻翻找找。

卡門承認，自己花了「一小筆財富」在宜家家居買網籃、在超市買密閉罐和小木箱，以利收納－總花費是逾700澳元（約3698港元）。但她表示，有人願意出價每小時50澳元（約264港元），請她幫忙提供收納服務。

她還有其他具有成本效益的得意之作，比方將床單、毛巾和枕巾套全數分類收納到籃中，將藥品分置塑膠抽屜，小朋友的勞作材料則以小推車和小掛籃收得整整齊齊。

她很愛標籤，幾乎每個地方都用。特別訂購的標籤，將裏面所有物件都標示得一目了然，清爽又有美感。

卡門透過社交平台Instagram的LittleStrongHome帳戶，分享成果和心得，獲得眾多讚美。

她提供自己的五步驟收納心得如下：善加計劃以提出對自己和家都行得通的收納系統；一次整理一個房間；同樣的收納盒多逛逛，找到更便宜的促銷價；動手前先決定每個房間的預算；以及開工後可能無法一夕完工，必須先忍受雜亂才能解決雜亂。

卡門每日都很忙，但將家裏整理得乾乾淨淨。（Instagram/LittleStrongHome）

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