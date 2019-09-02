5級颶風「多里安」登陸巴哈馬　風速達每小時295公里

美國國家颶風研究中心（National Hurricane Center）表示，5級颶風多里安（Dorian）當地時間下午4時45分在巴哈馬（Bahamas）北部島嶼登陸，最高持續風速達到每小時295公里。

國家颶風研究中心指多里安在巴哈馬阿巴科群島（Abaco Islands）的埃爾博島（Elbow Cay）登陸，陣風風速超過每小時354公里。當局警告多里安會對人命以及建築物構成嚴重威脅，並預料多里安將移往大巴哈馬島（Grand Bahama），並直撲佛羅里達州。

當地報章《拿騷衛報》（Nassau Guardian）報道，總理明尼斯（Hubert Minnis）在記者會上表示，國家正面對前所未見的「暴力」颶風，又指多里安所登陸島嶼上的房屋只能抵受每小時241公里的風速。他在會上流淚，稱颶風來到當日很可能是一生中最傷感和最差勁的日子。

佛羅里達州最少有7個縣強行疏散住在低窪地區的接近15萬居民，佐治亞州（Georgia）、南及北卡羅來納州已經宣布進入緊急狀態。取消到訪波蘭的總統特朗普（Donald Trump）聽取聯邦緊急措施署（FEMA）匯報後，警告多里安可能造成比預期更大的破壞，呼籲在風暴預測路徑的居民，遵照撤離令離開。