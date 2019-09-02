烏克蘭媽媽獨留幼兒在家11天　孩子食牆紙及排泄物終餓死

烏克蘭近期發生一宗驚悚命案，一位23歲的年輕媽媽將自己的年幼子女關在房間，並獨自離開11天與男友約會，這位媽媽在離開時用毛巾堵住房門縫隙，企圖活活餓死子女，在這期間子女靠著啃食壁紙和自己的排泄物過活，直到嫲嫲來拜訪時才發現他們的處境，但其中一位小男童已活活餓死，另一位女童雖沒餓死，卻有嚴重營養不良的現象。

根據英國《每日郵報》報道，事發位在烏克蘭首都基輔，這位年輕媽媽名叫弗拉季拉瓦（Vladislava Trokhimchuk），她與前夫育有1男1女，事發當天她獨留1歲兒子丹尼爾（Danill）和3歲女兒安娜（Anna）在沒有水和食物的房間內，離開前還用毛巾堵住門縫防止他們逃出來，之後弗拉季拉瓦便與她的男友去約會，整整11天沒回到家中查看小孩狀況，在受困期間，丹尼爾和安娜只能靠着吃壁紙和自己的排泄物過活，他們曾試圖啃咬房門製造出坑洞，齒痕也深深地印在牆壁上，但他們仍舊無法逃出。

直到他們的嫲嫲來拜訪，她帶着玩具和雜物準備探視孫子們，但一進房就看見安娜在床上睡覺，她立刻抱起安娜並嘗試叫醒她，安娜的嫲嫲表示「我給了她芝士和一根香蕉，一切就像是一個可怕的夢......我不明白它是怎麼發生的。」，之後兩位孩童都被送往醫院急救，但丹尼爾已經沒有生命跡象，而安娜則是因為喝了花瓶裡的水逃過一劫，可是仍有營養不良的狀況。

（影片截圖：YouTube@Snapped Crime TV）

事後，法院經調查發現弗拉季拉瓦試圖讓小孩餓肚子，並在社交媒體上貼出圖片，謊稱其中1個或2個小孩身上都有長出危害生命的腫瘤，並試圖募集資金，但考慮到她羈押和被拘留的時間後，法院將讓弗拉季拉瓦在三年內獲得自由，而檢察官發言人對此則表示「我們將立即對判決提出上訴，並以最嚴格的方式對弗拉季拉瓦進行懲罰。」

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