汽水機都有月費制　JR東日本推全國首個月費買汽水計劃

有想過汽水機都可以「月費制」？JR東日本有意推出新服務，利用自家手機App功能，讓用戶可以支付固定金額後，每天都可在汽水機免費取一杯飲品。

JR東日本公布的汽水機月費計劃，即日試行計劃，限500人參加。（JR東日本）

JR東日本在8月29日發表了這項新服務，限定500人參加。用戶只要下載名為「Acure Pass」的Apps，申請成為月費會員，每天前往旗下Acure汽水機就能免費獲得一支飲品。

汽水機月費為2480日圓（約200港元），飲品種類繁多。以一支飲品最低消費110日圓（約8港元）計算，一個月30支總額為3300日圓（約240港元），確實便宜不少。

為了推廣使用，在試行期間首一個月用戶可申請名為「Acure Made Plan」的計劃，以極低價980日圓（約70港元）每天獲得一支飲品。雖然和正常月費計劃不同，有飲品款式限制，但每天不用3元就能買一支飲品，也實在太便宜。

普通月費（右）為2480日圓一個月，「Acure Made Plan」（左）只限使用一個月。事實大部分大支裝或特殊飲品都貴於110日圓一支，定額2480日圓是不錯的價格。（JR東日本）

使用Apps購買汽水的方法和中國使用微信或支付寶差不多，透過讀取二維碼付款，連結信用卡結帳。

據介紹JR東日本已準備了400多部Acure專用汽水機，放置在各個車站。雖然旅客不能盡享月費服務，但還是可下載專用「Acure Pass」App使用，購買飲品。