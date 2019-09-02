波蘭紀念二戰爆發80周年　俄羅斯缺席　並不算是完整悼念日

1939年9月1日，納粹德軍正式入侵波蘭，拉開了二戰序幕。2019年來到80周年，波蘭舉行盛大的悼念活動。 在東亞地區，二戰的歷史解讀可以很簡單：正義的盟軍擊退邪惡日本軸心。但在東歐，情況會變得有點複雜。

悼念活動邀請各國領袖參加，但沒有俄羅斯的蹤影。（路透社）

歐洲在二戰有兩條戰線，美國及盟軍在諾曼地登陸後，成功解放法國並在中歐與德國展開決戰；前蘇聯在莫斯科抵擋了德國的進迫，成功反撲並攻陷柏林結束戰爭。

蘇聯是戰勝納粹德國的偉大一員

蘇聯在二戰中付出了巨大犧牲，蘇聯紅軍在二戰陣亡人數高達870至1300萬，甚至遠遠超越中國及美國。一個研究指出：美國在對納粹德軍戰爭中每戰死一人，蘇聯紅軍就戰死了80人。

蘇聯是擊退德軍的重要功臣，也是對抗法西斯入侵盟軍中的偉大一員。然而，因各種歷史及政治的問題，今天的俄羅斯往往無法與同盟國分享勝利的喜悅。在今年9月1日的二戰悼念日中，看不見俄羅斯的身影。

史太林格勒戰，是二戰中最血腥的戰役之一。蘇聯紅軍在史太林格勒犧牲人數接近50萬，是德軍的一倍。（Getty Images）

反覆的波俄關係

波蘭與俄羅斯的關係非常反覆，雖然二戰中蘇聯協助解放波蘭，但在歷史上，兩國經歷多次衝突，從大屠殺到名存實亡的鐵幕控制，兩國的關係存在太多芥蒂。

兩國關係令歷史解讀變得複雜，納綷德國入侵波蘭被視為二戰的開始，但蘇聯的衛國戰爭要從1941年德國撕毀蘇德互不侵犯條約才開始。俄羅斯學者長年對二戰的發生與西歐有不同的看法：他們認為西歐無法阻止希特拉崛起是導致二戰爆發的原因，甚至認為蘇聯當時與納綷德國瓜分波蘭並無過錯。

俄羅斯未有被邀請出席悼念儀式，令俄羅斯不滿。俄羅斯外交部發表聲明，認為波蘭的行為「愚蠢」。（Getty Images）

政治與兩國關係影響着歷史解讀

在10年前，波蘭與俄羅斯迎來關係復修的階段。2009年，俄羅斯總統普京表示當年蘇聯與納粹德國簽署的協議是不道德的，他在二戰爆發70周年紀念日上，稱讚波蘭人民是勇敢的英雄。2010年，俄國議會發表聲明，承認卡廷大屠殺是由史太林親自下令，並首次出席大屠殺的悼念儀式。

但2014年烏克蘭危機爆發，克里米亞被俄羅斯吞併，屬北約成員的波蘭譴責俄羅斯。隨西歐國家實施制裁，波蘭與俄羅斯關係再度跌至冰點。

5年後，雖然烏克蘭逐漸回復平靜，但西歐與俄羅斯關係仍然緊張。2019年的二戰爆發悼念日，波蘭沒有邀請俄羅斯參加。結果在一星期前，俄羅斯外交部發放了一則短片，聲稱當年波蘭一度阻止蘇聯紅軍進入波蘭領土，與納粹德國作戰，企圖增添波蘭加害者責任。

雖然這種「歪讀歷史」並不只在俄羅斯發生，波蘭亦正透過各種方式嘗試加重自己在二戰中的悲劇角色，拒絕承認部分波蘭人確實曾經背叛，協助納粹德國的史實。但這是後話。

俄羅斯不應缺席這次的二戰悼念日，是政治令俄羅斯這對抗納粹德國的英雄在悼念日中消失，同時令歷史解讀變得奇怪。