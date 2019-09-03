韓國人口保衛戰：2028年起負增長　生育率跌破1

韓國製作不少受歡迎的親子綜藝節目，如《超人回來了》、《爸爸去哪兒》等，但美好的親子畫面背後，還是掩蓋不了當地正面對的社會問題：生育率愈來愈低，在2018年，這個數字跌破1，還遠低於日本。 韓國政府9月2日發表最新預測，人口將在2028年達到頂峰，之後會出現負增長。

韓國人口保衛戰：圖為韓國親子綜藝節目《超人回來了》（視覺中國）

至2067年減至3900萬人

韓國統計廳9月2日發布的預測數據顯示，當地人口在2028年會達到5223萬，較目前的5200萬多，但2028年的數字就是頂峰，之後人口會不斷減少，至2067年減至只剩3900萬人，屆時韓國人口在全世界總人口中的比例，會由目前的0.7%降至0.4%。

至於隔鄰的朝鮮，2038年也會步上人口負增長的時代，預計2067年會減少至2600萬人。

韓國人口保衛戰：韓國生育率在2018年創新低至0.98（視覺中國）

生育率創新低

人口問題近年一直是韓國的社會議題，甚至出現「韓國人會否從地球上消失」、「會否自然滅絕」等話題，背後固然是因為生育率長期低下的問題，在2018年，當地生育率比2017年的1.05還要低，創新低至0.98，意味韓國平均每名婦女一生中，生育不足一名子女。

此數字既低於日本的1.42，低於香港的1.126（2017年數字），也意味韓國未來將面臨嚴重的人口老化問題，而且已經顯現，在2017年，當地65歲以上的人數，已超越0至14歲的兒童人口數字。

韓國人口保衛戰：文在寅指要鼓勵企業改善工作與生活平衡，增加措施促進生育。（Getty Images）

政府的人口保衛戰

韓國政府近年已掀起人口保衛戰，希望從改變工作模式、給予財務優惠等方法，推高市民生仔的意欲，例如把最高工時的時數調低，從每周68小時降至52小時，首爾市政府甚至有措施優待新生嬰兒的家庭，向他們大送賀禮、提供陪月、代做家務的服務等。

總統文在寅曾指，必需增加對策，改變社會觀念，鼓勵企業改善工作與生活平衡，增加措施促進生育。但問題是韓國勞動市場向來工作壓力大、與本港一樣面對薪金不高但生活費高等問題，要吸引國民更願意生仔，並不容易。

（綜合報道）