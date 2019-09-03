颶風「多里安」橫掃巴哈馬　重創1.3萬棟住宅

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of the Red Cross and Red Crescent，IFRC）9月2日表示，颶風「多里安」（Dorian）已對巴哈馬（Bahamas）造成巨大損失，有多達1.3萬棟住宅會受到嚴重毀損，並指巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Islands）井水相信已受到海水污染。

IFRC緊急應變中心主任布洛（Sune Bulow）表示：「我們仍未了解詳細情況，不過颶風多利安肯定會造成災難性的影響。我們預料需要大量避難收容設施，並且有短期經濟援助的需要，以及清潔用水與醫療援助。」

IFRC目前已從賑災緊急基金（Disaster Relief Emergency Fund）撥出25萬瑞士法郎（約200萬港元）來作為應急用途，並為約500個家庭提供緊急收容的協助。



颶風「多里安」現正逐漸迫近美國佛羅里達州（Florida）及東岸。美國紅十字會（American Red Cross）指，估計該區域會有逾190萬人受影響，而佛羅里達州、佐治亞州（Georgia）及南卡羅來納州（South Carolina）就有約5萬人可能需要緊急收容所的援助。