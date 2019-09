颶風「多里安」橫掃巴哈馬　重創1.3萬棟住宅

紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of the Red Cross and Red Crescent,IFRC)9月2日表示,颶風「多里安」(Dorian)已對巴哈馬(Bahamas)造成巨大損失,有多達1.3萬棟住宅會受到嚴重毀損,並指巴哈馬的阿巴科群島(Abaco Islands)井水相信已受到海水污染。