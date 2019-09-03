美國安妮女王縣禁止放氦氣球　違例人士罰款1960元

美國馬里蘭州（Maryland）安妮女王縣（Queen Anne's County）2019年8月通過「禁止放氦氣球」法案，而犯法的人將會被罰款250美元（約1960港元）。提出該法案的縣委員柯基亞里諾（Christopher M. Corchiarino）表示，故意將氣球放走如同於亂丟垃圾，並希望藉此樹立榜樣，讓其他地區效法，以減少環境污染。

報道指，很多人通常會在畢業典禮或婚禮等慶祝活動上放氣球，然而這些氣球在飄上天空後就會散落各處，成為破壞環境的垃圾。國際海岸清潔運動計劃（International Coastal Cleanup programme）就發現，美國海灘從2007年至2016年間平均每年都有逾3.1萬個氣球，造成嚴重的海洋污染。

安妮女王保護協會（Queen Anne's Conservation Association）的執行董事法爾斯塔德（Jay Falstad）指出，大樹和灌木叢上到處都能看到懸掛着氣球，問題相當普遍，共強調「這項法案並不會起訴那些在生日派對上意外將氣球放走的孩子，而是針對那些放走大型氣球的個案，例如畢業派對、婚禮及嬰兒性別揭曉派對等等。」

美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）海洋垃圾計畫的傳播主任湯奇（Emma Tonge）則表示，氣球並不是世界十大海洋污染物之一；但澳洲有研究人員就稱，氣球可能對海鳥、海龜和海洋哺乳動物最有害。

貿易組織氣球評議會（Balloon Council）的執行董事奧哈拉（Lorna O'Hara）就表示，禁用氦氣球可能會讓民眾將氣球和污染畫上等號，又指「氣球其實並非危害環境的產品，只有濫用才會破壞生態。」

（綜合報道）