【逐鹿北極】俄羅斯海上核電站　「切爾諾貝爾」標籤下的虛實

俄羅斯首座海上核電站「羅蒙諾索夫院士」號（Akademik Lomonosov）於8月底正式啟航。這座核電站一方面被稱為「冰上切爾諾貝爾」（Chernobyl on Ice），讓人憂慮到其核安全風險；另一方面，這座移動核電站將是俄羅斯開採北極資源的一件利器，對於各國逐鹿北極將有什麼影響？

花逾十年時間建造的「羅蒙諾索夫院士」號於8月23日由三艘拖船拖離北極港口摩爾曼斯克（Murmansk），將展開長達5,000公里的航程前赴遠東的楚科奇自治區（Chukotka Region），預計在三周內到達俄國最北城鎮佩韋克（Pevek），代替當地的燃煤發電廠及老舊的核電站，為50,000人口供電，進而用於協助鑽探及採礦工作。

遠東地區佔據俄羅斯國土的三分之一，主要是大陸性氣候，長年極端嚴寒，被凍土覆蓋。不過，當地稀有金屬儲藏量豐富，包括金礦、銅礦等。海上核電站可以為這片電網以外的地區提供電力，協助當地開採資源及發展經濟。

俄羅斯在過去十年於北極建造多個科研考察站。（VCG）

俄羅斯國家原子能公司Rosatom副主席Dmitry Alexeenko表示，「海上核電站對當地經濟發展至關重要，在山脈、凍土、泥漿火山的地勢下，基建及電源都難以有效地連接當地。」

俄羅斯計劃在北岸及北極圈內設置這些海上核電站，目的顯然是要開拓北極地區市場。同樣重要的是，「羅蒙諾索夫院士」號是一個「銷售樣版」，俄羅斯希望可輸出這個新的核能模式。目前，Rosatom正籌建另外六台海上核電站，部份或售予海外，如拉丁美洲、亞洲或非洲，協助開發偏遠地區及供電。

「羅蒙諾索夫院士」號擁有兩座核反應堆，發電量合共逹70兆瓦。（VCG）

美國卡內基研究院大氣科學家Ken Caldeira指，浮動核電站能紓緩發展中國家基建不足及能源安全的問題，「像尼日利亞這些國家，電力需求大，但欠缺良好的管治去減低民眾對於核能安全的顧慮。一個可行辦法是，把船載核電站停泊於最大城市拉各斯（Lagos）附近，為市民供電。」

西方媒體稱為「冰上切爾諾貝爾」

至於在地球的最北端，主權誰屬從來是北冰洋各國的爭議點，莫斯科宣稱對北極擁有的主權區域超過100萬平方公里，由現時俄羅斯的北極海國界伸延至北極點，是一眾「主權國」中宣稱擁有面積最大的，當中包括海底的羅蒙諾索夫海脊（Lomonosov Ridge）。

「羅蒙諾索夫院士」號未塗上最新紅白藍三色前：

俄羅斯科學家估計，單是羅蒙諾索夫海脊的石油蘊藏量已達750億桶，高於俄羅斯國內的石油證實存量（proven reserve）。「羅蒙諾索夫院士」號作為近代海上核電站的雛型，其正式啟航對俄方的北極戰略意義重大。

事有湊巧，俄方北極軍事基地於8月8日發生了一宗致命火箭爆炸事故，導致五名核子科學家喪命，區內輻射一度大幅上升。《莫斯科時報》引述專家報道，事發後在北德文斯克（Severodvinsk）發現殘留的放射性同位素，顯示該宗意外涉及核反應堆爆炸。

「羅蒙諾索夫院士」號正式出巡，令外界格外關注俄羅斯核安全問題，不少環保團體及西方媒體都將之稱為「冰上切爾諾貝爾」，憂慮這座移動核電站會帶來像1986年前蘇聯切爾諾貝爾（現烏克蘭境內）的核災難。

「羅蒙諾索夫院士」號搭載兩座KLT-40S核反應堆，每座發電量可達35兆瓦，船上擁有健身室、泳池、酒吧供船員使用。整座海上核電站造價大約4億美元（逾31億港元），並可在停泊點停留十年。其造價比在陸上建核電站來得便宜，但對外來威脅，包括地震及海嘯等天災的抵禦能力較弱。

美國麻省理工大學核子科學及工程學系教授Michael Golay向半島電視台表示，某程度上，海上核電站如果規格設計得當，或者比陸上核電站更安全，因為近年的核事故往往並非由核子連鎖反應引致，而是反應堆過熱、降溫系統失當引起。以地心吸力及海水降溫的創新設計，可令冷卻反應堆的操作萬無一失。

Golay指出，「羅蒙諾索夫院士」號的規模遠比陸上商用核電站小，「這是漫長旅程的第一步，但若果取得成功，將為核能使用開拓不少可能性。」

普京多年來為北極軍備競賽投入大量資源。（VCG）

然而，俄羅斯的「核往績」不佳，於2000年及2011年曾先後發生核潛艘沉沒及核動力破冰船洩漏輻射的事故，也令環保團體及反核能人士格外質疑「羅蒙諾索夫院士」號的安全性，Rosatom則堅稱說法「毫無根據」，指「羅蒙諾索夫院士」號不會翻沉，能抵禦冰山碰撞及七米高巨浪衝擊。

其實，積極研發海上核電站的絕不僅是俄羅斯，麻省理工學院核子工程教授Jacopo Buongiorno近年亦率領團隊，開發了一款浮動核電站。Buongiorno提倡這種浮動核電站可用作開採石油及天然氣，在經濟成本與安全性上都能跟風力發電、太陽能等一較高下。對於「羅蒙諾索夫院士」號正式啟航，他形容俄羅斯「比我們快了幾個光年」。

去年，中國完成了第九次北極考察。（VCG）

中國兩大核能公司亦正在研發海上核電站，上海核工程研究設計院院長鄭明光認為，「小型反應堆將是未來核電發展的方向。其中，海上浮動、核動力平台對於海岸線漫長的中國而言，市場前景廣闊，將為海洋經濟發展提供重要支撐。」

（節錄）

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上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日），文章原題為《冰上核電站啟航 俄羅斯開打北極爭奪戰》。

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