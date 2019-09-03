萌爆晴天公仔原型超悲慘　「日照和尚」遭吊死再斬頭掛屍城牆

喜歡爬山的人，都不希望爬山期間遇到下雨，因為雨水不僅讓路徑濕滑難行，大雨有時更會導致意外發生。山友爬山前除了祝福對方「曬傷回來」，有時遇到連續陰雨日時，也會祈求晴天娃娃，讓天氣放晴，但你知道晴天娃娃的由來嗎？

請先看看這首《晴天娃娃》（てるてる坊主）「童謠」的可怕歌詞……（點圖瀏覽）↓↓↓

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晴天娃娃主要流傳於中國農村和日本之中，在中國最早出現於元代初期古稱掃晴娘，而在日本，看起來充滿童趣的晴天娃娃，其實是「都市傳說」，據傳他的原型是日本一位和尚，因為祈求天晴失敗，被日本天皇賜死。

相傳日本大正年間，有一位歌聲能讓天空放晴的和尚，有一次日本國內突然連日下起大雨，而且沒有減緩的跡象，於是天皇就把這名和尚找來，希望他唱歌能讓雨停歇，但他一連唱好幾天的歌都無效，大雨仍然一直下不停，天皇震怒認為和尚是個騙子，命人用白布把他包起來吊死，再將他的頭顱砍下，連同染血的白布掛在城牆上示警。

誰知和尚屍體掛城牆後，隔天就放晴了。和尚掛屍牆上的外型就成晴天娃娃的造型，也就是「日照和尚」。自此日本人只要為了祈求天空放晴，或是希望在某個重要日子不要下雨，有些人就會選擇做晴天娃娃掛在窗前，祈禱雨停。

為此傳說，日本還有一首專屬晴天娃娃的童謠，歌最後有「如果天空的雲還在哭啼啼，就把你頭喀嚓剪落地」的歌詞，原來這充滿童趣的娃娃，背後藏了個悲慘的故事。

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