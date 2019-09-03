「每十個韓國人就有一個要接受治療」　日本週刊涉煽動歧視捱轟

日本最新一期的《週刊POST》雜誌因刊載「不需要南韓」為主題的特輯，內容被指涉及煽動歧視，使出版社小學館飽受批評。《週刊POST》及後發文道歉，專欄作家深澤潮表明無法忍受，打算退出在該雜誌的連載執筆。

週刊POST因刊載「不需要南韓」為題的特輯，涉煽動歧視引起爭議。（Twitter）

《週刊POST》9月2日發售的新一期中，題為「不需要南韓」的特輯中，以終止《軍事情報保護協定》（GSOMIA），以及韓國加強出口管制等觀點，分析日韓的影響，並針對日韓關係主張「思考斷韓」。

特輯不但以「向麻煩的鄰居說再見」等為標題，在《無法壓抑憤怒的「韓國人之病理」》一文中，更引用「大韓神經精神醫學會」報告指出，韓國每10個成年人就有一人無法控制感情，須接受治療。

特輯一出亦令出版社小學館飽受批評，指責內容煽動歧視。深澤潮及柳美里等與小學館有往來的日本作家，紛紛打算罷寫以表不滿。柳美里更指出：「有沒有想像過，在日本生活的韓國兒童、擁有日本籍的旅日韓國人，看到這些報道時有何感想？」

《週刊POST》及後發表聲明道歉。