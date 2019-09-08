DQ後的莫斯科市議會選舉　反對派靠俄式「雷動計劃」配票

俄羅斯莫斯科市議會9月8日舉行市議會選舉，當局在選舉前以諸多理由「DQ」（disqualify）多名反對派參選人，取消他們的參選資格，引發當地大批民眾不滿，爆發連場示威，遭拘捕的示數者人數超過2000人。 但在這場選舉中，反對派同樣祭出招數回應，領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）呼籲支持者響應稱為「智慧投票」（Smart Voting）的配票計劃，以此對抗政府，希望爭取更多議席。

俄國數以千計民眾自7月起連續多個周末發起示威，約2000名示威者被捕。（AP）

俄羅斯DQ多名反對派參選人

反對派參選人經重重困難籌集得約5,000個民眾簽名、越過參選門檻後，卻遭選舉當局以「簽名不清」、「簽名人地址不完整」等理由DQ，在過去數星期，已惹來大批民眾多次上街表達不滿。

這場抗爭運動成為俄國自2011至2013年民眾抗議選舉舞弊後，最大型的持續示威運動。反對派亦希望挾民意「血債票償」，希望民眾參與「智慧投票」計劃，以策略擊敗執政黨候選人。

這場抗爭運動成為俄國自2011至2013年民眾抗議選舉舞弊後，最大型的持續示威運動。（AP）

策略投票爭取最多議席

反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在2018年11月提出「智慧投票」（Smart Voting）網站計劃，這個計劃在操作上類似2016年香港立法會由香港大學法律系副教授戴耀廷提出的「雷動計劃」，目的正是協調選民與參選人，一起進行策略投票，爭取最有可能的方法，擊敗執政黨候選人。

此「智慧投票」的原理非常簡單：一般的選舉中，候選人只需30%-35％選票就能勝出，若能將原本分散的選票，集中分配在特定候選人身上，就能爭取更多勝算。「智慧投票」設立網站，呼籲選民在投票前到網站輸入個人資料，再按網站的建議投票給最有勝算的候選人。納瓦爾尼當時強調，網站的分析誠實客觀，並會解釋配票原因。

反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）呼籲支持者響應「智慧投票」（Smart Voting）計劃。（AP）

俄羅斯選舉：反對派發起的「智慧投票」（Smart Voting）網站，遭俄羅斯政府封鎖，反對派呼籲支持者透過VPN繼續到網站註冊。

配票效果成疑

但是這個俄式配票計劃要成功，並不容易，首先是俄國法院在2018年12月已下令封鎖「智慧投票」網站，反對派唯有改為呼籲支持者使用VPN方法破解當局封鎖，「翻牆」繼續到網站註冊。

其次，由於俄羅斯政府已DQ多名反對派參選人，故此反對派選民的選擇也實在有限，「智慧投票」提倡投票給最強的非執政黨候選人，不理他們是什麼政黨，但反對派選民未必喜歡這些參選人，《華盛頓郵報》便報道，不是每名支持者都擁戴這個建議，尤其是要求支持者投票給俄羅斯共產黨參選人的時候。

以下為反對派的宣傳影片，納瓦爾尼主張「要贏，我們要聰明」：

納瓦爾尼7月因發起抗議活動而遭判監禁，他8月初在獄中繼續呼籲支持者踴躍參與「智慧投票」，指大家要勿忘初衷：「我們不需要舉行最大規模的示威（雖然發生了亦很好），但最重要是在選舉中擊敗執政黨。」

但理想歸理想，《莫斯科時報》（The Moscow Times）指，反對派內部對「智慧投票」的可信性仍然存疑，亦有人對納瓦爾尼充滿質疑；另一方面，這種不符合民主精神的配票，亦引來反對聲音。

回望香港當年的「雷動計劃」，同樣有惹來一些「打亂各侯選人部署」的批評聲音，甚至被指導致部分泛民及本土派候選人落選，險失最後一席的長毛梁國雄更曾稱：「多得戴耀廷搞咁鬼多嘢！」同樣情況也有可能在俄羅斯的反對派出現。