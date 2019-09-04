西班牙藝術家設計「全身式水抱」IG瘋傳　怎游也不沉兼具防曬功能

不少「旱鴨子」去海邊游泳時都需要自備游泳圈，甚至有時還要大包小包，看着別人開心游泳，自己卻只能被泳圈束縛。然而現在想要同樣享受沁涼海水的旱鴨子們有福了，日前一位來自西班牙的藝術家就推出了一款「全身式游泳圈」，不僅可以防曬，還能輕鬆的泡在水裡，絕對不用擔心有溺水的危險，藝術家將設計PO在自己的Instagram後，立刻引起網友熱議。

西班牙藝術家Siigii設計的「S.A.D. SUN ALLERGY DIARIES」（點圖放大）↓↓↓

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這款「全身式泳圈」是由西班牙藝術家Siigii所設計的「S.A.D. SUN ALLERGY DIARIES」，他在Instagram上表示靈感來源是自己在11歲時患有「光敏症」，因此無法和大家一樣在沙灘上享受陽光，而他願意接受自己的不同，決定開始設計出一款全身裝備來好好擁抱大自然，並且還有兼具保護皮膚的功能。

照片中可見，泳圈誇張的尺寸甚至比太空衣還要巨大，和一般的泳圈及泳衣不同的地方就在於它幾乎能夠包裹住一個人的身體，穿上後一秒變成「人體浮板」，能讓患有同樣疾病，或者怕曬黑卻想享受陽光的人，都能輕鬆的漂浮在海上。

這款結合泳衣的泳圈瞬間成為廣大旱鴨子的必需品，而且仔細一看，上頭還前後繪製了黑色的比堅尼，就算全身包緊緊卻還是能感受到一絲的火辣，全方位的包覆不僅能阻隔紫外線防止曬黑，還能讓旱鴨子感受從未有過的游泳體驗。設計一公開後，馬上就受到許多網友好評，紛紛留言「團購買起來」、「希望真的能上市」、「終於可以體驗游泳的感覺了」、「根本旱鴨子救星」、「玩水不用怕曬黑，這個我需要」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】