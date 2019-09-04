德國《百萬富翁》忠實觀眾　奮鬥十多年終贏得百萬獎金

問答遊戲節目《百萬富翁》（Who Wants to Be a Millionaire？）風靡全球，曾經為香港觀眾帶來精彩回憶。該節目至今仍然在德國播放，最近就有一位律師捧走百萬歐元獎金而回，但原來他為了這一日的來臨，花了十多年時間備戰。

居於德國北部城市漢堡（Hamburg）的施特羅（Jan Stroh）是當地版《百萬富翁》（Wer Wird Millionär）的忠實觀眾，這位35歲的律師表示，節目二十年前播出至今合共1407集，自己從沒錯過任何一集，年少時更為了收看節目而寧願缺席家庭聚會。

家中重現場景

施特羅稱，每次收看節目後都會習慣地仔細研究問題和答案，嘗試記在腦海中，另外亦與朋友舉行問答之夜，輪流成為主持和參加者汲取經驗。他向《圖片報》（Bild）表示，自己差不多十六年前在家中地下室搭建與節目一樣的場景，甚至連聲音效果亦傳神地呈現，為他長時間熟習現場氣氛。

Jan im Glück 😀 der Hamburger Volljurist #JanStroh gewinnt 1 Million Euro bei #Jauch und ist der 15. Millionär #WWM #JubiläumsSpecial 🎂🥳 wir gratulieren! pic.twitter.com/r6VWdRdO6H — RTL (@RTLde) 2019年9月2日

勝出感受：想買新西裝

施特羅經過多年報名被拒後，最終節目方面在9月2日的播放二十周年紀念邀請他出席。他表示在答對500歐元的問題後開始感到冷靜，提醒自己像平時訓練一樣應對，加上相信直覺和朋友的支持，令他成功贏得一百萬歐元，亦是該節目2800位參加者之中，第十一位成為百萬富翁的幸運兒。

對於自己一夜致富，施特羅表示無意放棄律師工作，但希望把獎金用於購買新西裝、到澳洲度假、向保護普通樓燕（Common Swift）的慈善組織捐款，不過最重要的是，為陪伴他備戰多時的地下室重新裝修。

Millionenabräumer #WWM #JubiläumsSpecial 🥳 bis zu 7,01 Mio. waren gestern bei #Jauch dabei und sahen den 15. Millionär #JanStroh 😀

Hervorragende 21,2 % bei 14-59 J. und 22.6 % ab 3 J. feierten die 20 Jahre!

Millionengewinner-Interview hier ▶ https://t.co/8SAlyKBQli pic.twitter.com/GipOx5gY5O — RTL (@RTLde) 2019年9月3日

《百萬富翁》1998年在英國首播，並在全球50個國家和地區播放，德國版本則是最長壽，當地高峰期會每周播放三集，吸引超過800萬觀眾收看，即使近年收視率回落，但施特羅參加的一集仍有近600萬觀眾，佔超過兩成收視率。

（綜合報道）