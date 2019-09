德國《百萬富翁》忠實觀眾　奮鬥十多年終贏得百萬獎金

問答遊戲節目《百萬富翁》(Who Wants to Be a Millionaire?)風靡全球,曾經為香港觀眾帶來精彩回憶。該節目至今仍然在德國播放,最近就有一位律師捧走百萬歐元獎金而回,但原來他為了這一日的來臨,花了十多年時間備戰。