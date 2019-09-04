【無得呃Like】Facebook開放臉部識別功能　考慮隱藏讚好數目

不少人為在社交媒體「呃like（讚好）」而花盡心思，不過未來這個風氣可能大變，事關社交平台Facebook計劃不再顯示讚好數目。 Facebook在9月3日同時宣布，會開放臉部識別功能予所有用戶，用戶可選擇開啟或關閉功能，以保障自己私隱。

Facebook早在2017年底，向部分用戶提供臉部識別功能。有關功能不但能在照片及影片中自動辨識好友身分，並提供身分標籤建議；當朋友發布你的照片時，無論你是否被標記，系統更會發出提醒。

公司9月3日表示，會開放有關功能予所有用戶，系統默認關閉這項功能，並會發布通知詢問用戶是否開啟。若用戶無開啟這項功能，他們的朋友將不能以系統識別或標籤他們。

臉部識別功能一直被指會洩露用戶身分，並被質疑有助監控。公司表示，會繼續與私隱專家研究臉部識別功能及系統的其他選項。

Facebook考慮不再顯示用戶帖文的「讚好」數目，日後只有用戶自己能看到帖文獲多少讚好。（AP）

考慮不再顯示Like數目

Facebook亦考慮不再顯示用戶帖文的「讚好」數目，日後只有用戶自己能看到帖文讚好數目，其他人則看不到。

這個變化最先由香港逆向工程師Jane Manchun Wong發現；Facebook發言人及後向美國科技網站TechCrunch證實消息，但未確定未來會否廣泛測試。

Facebook自2009年加入讚好功能以來，掀起「呃like」熱潮。分析指出，公司仍在評估隱藏「讚好」數對廣告收入的影響。Facebook旗下Instagram正在加拿大、巴西、澳洲及日本等地測試類似功能。