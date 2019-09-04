奇異博士真人版？失意男遠赴喜馬拉雅山學冥想　如今靠它年賺7億

英國一名成功的企業家年輕時因在短時間內痛失眾多親友，悲痛之下決定遠赴喜馬拉雅山學習冥想，如今創立冥想公司，年營業額高達1億美元（約7.8億港元）。

雖沒受傷，但普迪康比（Andy Puddicombe）的經歷或許比奇異博士（Doctor Strange）更悲慘。（Facebook@Andy Puddicombe）

英國廣播公司（BBC）報道，一系列的悲劇才讓46歲的普迪康比（Andy Puddicombe）從此走上一條完全不同的路。普迪康比22歲那年與一群朋友站在倫敦的酒吧外，突然一名酒駕司機撞了上來，他的兩位朋友當場身亡。

幾個月後，他的繼姐在一場自行車事故中喪命，接著前女友也在手術過程中去世。普迪康比在悲痛之下，除了放棄正在攻讀的體育學位，還前往喜馬拉雅山皈依佛教，只為徹底改變生活。

普迪康比作為僧侶的十年期間，走遍亞洲各地，並且遵循每日冥想16個小時。他表示，這改變了他的想法，與其關注個人成就，還不如帶給別人更多快樂。

普迪康比2005年回國後開始在冥想這塊領域創業，但冥想當時還未引起英國的廣泛關注。他透過指導專業人士如何運用冥想來協助日常生活的疑難雜症，最終才漸漸闖出名堂。

如今他和38歲的聯合創始人皮爾森（Richard Pierson）所推出的手機app「Headspace」，在全球已累積超過1600萬下載人次，年營業額更達逾1億美元。

其實皮爾森當年也曾求助於普迪康比，因為大學畢業後就投入廣告業，雖在業界的社會地位迅速崛起，但同時也陷入社交焦慮，沒有朋友能替他分擔這些心裡壓力。

透過普迪康比的冥想指導，皮爾森受益良多，同時也認為冥想是個極待開發的領域，便攜手和普迪康比於2010年聯合創辦Headspace app。

Headspace app主要以聲音導航，引導用戶放鬆身體，並放空腦袋，再一步步進入靜修狀態。

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