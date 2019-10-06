【軍備競賽】軍控條約漸失效　美俄重回賽道較量　中國難置身事外

上世紀第二次世界大戰結束後，歐洲一道鐵幕分隔美國和蘇聯兩大勢力，兩個超級強國以不同形式隔空對疊，觸發軍備競賽。美蘇在多處部署導彈，稍一不慎便會擦槍走火，引起大戰。1987年，兩國簽署《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），氣氛稍為緩和。 轉眼間來到廿一世紀，美國正式退出《中導條約》，俄羅斯亦暫停履行條約義務。鬆綁後，五角大樓率先試射導彈「下馬威」，莫斯科也揚言不會袖手旁觀。華府雖希望加入中國組成三邊裁軍協議，但就目前情況而言，恐怕難以成事。 假如唯一能夠限制美俄核武器的《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty）也被廢除，全球所有國家將無可避免捲入新時代的軍備競賽。

冷戰裁軍框架崩塌

美國時任總統列根（Ronald Regan）和蘇聯時任領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）簽署《中導條約》，禁止生產射程介乎500至5,000公里的導彈，迫使美蘇要依賴遠程彈道導彈和空射武器維持雙方的「恐怖平衡」，讓兩國較容易追蹤對方的行動，並能夠對攻擊發出早期警告。

冷戰時期的裁軍框架卻逐漸崩塌。2002年，美國退出《反彈道導彈條約》（Anti-Ballistic Missile Treaty）。2007年，俄羅斯暫停履行《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe），後來正式退出。《中導條約》失效後，只剩下《新削減戰略武器條約》限制和監察美俄戰略核武的部署。條約有效期限2021年屆滿，若不延期，兩國核軍火庫的透明度將隨之消失。

軍備競賽：1987年12月8日，美國時任總統列根（Ronald Regan）和蘇聯時任領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）簽署《中導條約》。（路透社）

掙脫約束 打響軍備競賽第一槍

沒有核武限制，沒有現場驗證或資訊交流系統，美俄將無可避免陷入高昂的軍備競賽。一邊廂，特朗普政府率先試射原本受《中導條約》限制的導彈。另一邊廂，俄羅斯一次神秘爆發引起核武疑雲。兩國早已蠢蠢欲動上子彈。

有份參與《中導條約》談判的伯特（Richard J. Burt）指，一旦《新削減戰略武器條約》失效，不再有任何現場檢查或透明度，將重回對敵人作最壞假想的時代。「1970年代至80年代，即使是決策者也會說，美蘇的集結是瘋狂的。雙方都過量集結，無法預測。這是我們走的方向。」

60年代至80年代，美國軍費開支約為經濟產量的7%，現時只約為4%。但華府若火力全開，數字即將激增。伯特說：「我們說的是將美國核武三位一體現代化，用新的洲際彈道導彈、潛艇和轟炸機。那是超過萬億美元，還未計算中程或高超音速導彈。」

軍備競賽：中國、美國和俄羅斯是世界僅有的核武三位一體國家，意指同時擁有陸上洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和戰略轟炸機。圖為俄羅斯的亞爾斯洲際彈道導彈。（視覺中國）

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美俄缺乏對話 情況將不可控

精密的武器確實將新時代軍備競賽推上新一個層次，但構成危機的最大因素卻是因為美俄之間缺乏溝通。即使在冷戰時期，局勢緊張的時候，美蘇亦願意對話。白宮和國會的民主共和兩黨的成員都明白，與蘇聯對話是保障美國安全的方法。兩國談判代表定期在日內瓦、紐約和維也納會面。兩軍指標官亦會在不同論壇對話，包括軍控談判，展露雙方均有意負起責任，共同避免核災難。

俄羅斯和西方國家的對話空間愈來愈窄，克里米亞事件和俄羅斯涉嫌干預選舉的事件讓情況雪上加霜。例如北約－俄羅斯理事會（NATO-Russia Council）失去應有功能，北約自2014年4月起暫停理事會內所有實質合作，之後亦只召開過11次會議，與會者只限北約大使以下職級的官員。軍方交流仍受阻。特朗普政府外交政策轉向也導致歐美聯盟出現裂痕，導致美國難以站穩抗衡俄羅斯。

軍備競賽：中國部署核彈頭數目遠不及美國和俄羅斯，也因而拒絕組成三邊軍控條約。不過美國仍視中國為軍事威脅。圖為中國的轟-6轟炸機。（美聯社）

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拉中國落水？ 難組三邊軍控條約

美國抗拒延續與俄羅斯的軍控條約，其中原因是希望中國加入組成三邊軍控條約。不過中國一口拒絕，當中也並非毫無根據。要知道，美俄經過多年裁軍後，兩國合共仍擁有世界逾九成核武，擁有超過8,000個彈頭，並各自部署約1,550個彈頭，足夠毀滅地球數次，而中國只得不足300個彈頭。面對如此局面，宣稱維持「最小的威懾力」、揚言不會首先使用核武的北京自然沒有興趣參與裁軍談判。

美國視中國為軍事威脅是不爭的事實，否則亦不會提出在亞洲部署導彈。美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長阿什利（Robert Ashley）指，預計中國將於十年內增加一倍部署核彈頭的數量，以及小型戰術核武的數目。2018年，他亦指中國試射彈道導彈的次數比起全球其他國家合計還要多。不過無論如何，要中國參與裁軍談判，恐怕難以成事。

軍備競賽：2010年4月8日，美國時任總統奧巴馬和俄羅斯時任總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）簽署《新削減戰略武器條約》，有效期至2021年。（Getty Images）

如果沒有核裁軍，就會出現擴散。如果大國擴展軍火庫，小國將跟隨。只要大男孩仍對玩具愛不釋手，其他人都會想要。 犁頭基金會（Ploughshares Fund）主席兼核分析員奇林喬內（Joseph Cirincione）

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）軍控專家菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）指，如《新削減戰略武器條約》最終失效，美俄核軍火庫將膨脹，規模亦無人知曉，同時亦猶如向中國發出邀請，擴充北京的軍火庫。

美俄雖仍是最大擁核國，但除中國以外，還有很多手執末日武器的國家。印度和巴基斯坦正為克什米爾問題起衝突，以色列感覺受伊朗威脅，朝鮮也不停試射武器，沙特阿拉伯等國家亦有機會擁有或有能力開發核武。美俄正式「重獲自由」之時，或將引導世界走上可怕的末日之路。