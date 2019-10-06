【軍備競賽】俄羅斯領先高超音速技術　沉睡中的美國靠雷射翻盤？

俄羅斯近年積極研發新型武器，由核動力無人駕駛潛艇，到無限射程高超音速導彈，都是總統普京引以為傲的成果，也不僅一次於國情咨文提及。 反觀美國堪稱是現代最精銳的部隊，亦因多年反恐戰爭擁有最多實戰經驗，卻於高超音速武器技術大幅落後。有軍事專家評價美軍軍備老舊，部份裝備甚至可以追溯至冷戰時期，一旦與俄羅斯或中國開戰，根本無法大派用場。 面對比音速快五倍的高超音速武器，美國承認現時沒有任何針對高超音速武器的防衛能力。不過雷射設備或者會成為美國翻盤的一着。

中美俄專注發展兩種高超音速武器，包括高超音速滑翔器和巡航導彈。前者由火箭推進至離地40至100公里後，滑翔器和火箭分離，於高層大氣朝目標飛行。比起彈道導彈，滑翔器的軌道較平坦，位於較低處，較難利用雷達探測。而高超音速巡航導彈有內置引擎，比一般巡航導彈飛行較快和較高。

軍備競賽：美國退出《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）後，8月18日試射一枚常規陸基巡航導彈。（視覺中國）

中俄蓄勢待發 普京吹捧六大新型武器

談到高超音速武器，美國明顯落後於中國和俄羅斯。2014年，中國進行高超音速試射。美國官員指，截至2016年初，中國6次試射成功。2018年4月，美國負責研究和工程的國防部副部長格里芬（Michael Griffin）表示，中國已經或準備部署搭載傳統彈頭的高超音速系統。

俄羅斯毫不掩飾六種新型武器的研究成果。普京提到，「先鋒」（Avangard）高超音速滑翔器已進入批量生產，將於年底部署。「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈處於測試階段。「黎明」（Peresvet）雷射導彈和防空武器很有可能年內部署。「匕首」（Kinzhal）高超音速彈道導彈正在進行運作測試。堪稱擁有無限射程的「海燕」（Burevestnik）核動力巡航導彈和「波塞冬」（Poseidon）核動力無人潛艇亦已成功測試。

莫斯科研發的新武器大部份都是為了避開或打擊美國的防導系統，而非尋求於防禦能力與美國平分秋色。「海燕」導彈由核動力渦輪推動，因此射程廣至全球，亦因為巡航導彈的特性，能夠透過操縱航道避開防導系統。「先鋒」滑翔器同樣能夠控制航道，但速度之快使其更能避過防禦。

軍備競賽：俄羅斯近年積極研發新型武器，包括圖中米格-31K戰鬥機配置的「匕首」（Kinzhal）高超音速彈道導彈。據指，導彈能夠改變航道避開防禦系統，速度可達10馬赫。（視覺中國）

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不進則退 美國被嘲軍事「廢老」

新時代的軍備競賽猶如龜兔賽跑，本來領先全球的美國沉睡已久，竟任由俄羅斯和中國從後趕上。格里芬坦白承認，美國根本沒有能力抵禦高超音速系統。他形容，美國於10至15年前處於領導地位，卻任由自己下滑。

先撇開高超音速武器不談。美軍本身擁有太多老舊的重型武器，猶如新世代的「廢老」。有軍事專家評價獨立日閱兵儀式的軍備，形容是軍事古董展覽。M-1主戰坦克和M-2步兵戰車均是於1970年代設計，1980年代期間大量生產，逾30年後，雖然經過改良，但仍然是伊拉克和阿富汗戰爭的「台柱」。空軍亦一樣，B-2隱形轟炸機早於1988年首飛，下一代的B-21「襲擊者」（Raider）卻仍未進行首次飛行。

至於高超音速武器，美國近年相關研究數量大減，例子包括超音速燃燒衝壓發動機（scramjet）。國防分析研究所（Institute for Defense Analyses）的劉易斯（Mark Lewis）提到，美國2004年首次試飛有關引擎，最後測試同類引擎已是2013年的事。美軍將領亦不否認於過去十年高超音速科技失去焦點。

要急起直追並非易事，但仍勢在必行。美國海軍指，於2017年10月30日成功試射長距離的高超音速導彈。2018年，空軍授予洛歇馬丁（Lockheed Martin）兩份合約研發高超音速導彈。2019年3月，五角大樓授予雷神公司（Raytheon）價值6330萬美元的合約，發展高超音速武器。

軍備競賽：美國於獨立日舉行閱兵儀式，兩架F-22「猛禽」（Raptors）隱形戰鬥機為B-2隱形轟炸機護航，飛過林肯紀念堂（Lincoln Memorial）上空。（視覺中國）

高超音速所向披靡 雷射​更勝一籌？

五角大樓很多武器發展商均認為，幾乎無可能抵禦高超音速武器。背後真正的問題是速度。動能武器、彈道導彈和太空飛行武器都存在，但高超音速武器大大改變「感測器至射手」（sensor-to-shooter）時間，讓指揮官只有極短時間應對。

要解決高超音速的威脅，首先要具備追蹤武器的能力。導彈防禦局（Missile Defense Agency）前局長奧伯林（Trey Obering）解釋，要準確追蹤高超音速武器，便要利用大量超近地軌道衛星覆蓋地球大範圍。較小的衛星雖然覆蓋範圍較窄，感應器較集中，但移動速度較快，準確度較高，並用先進的處理速度連接主要感應器數據。

成功追蹤後，接下來的問題自然如何毀滅高超音速武器。太空、空射甚至陸基雷射武器或者是可行方法。奧伯林提到，可以用雷射對準武器燒出一個洞。同時，雷射速度相等於光速，比起高超音速更快，從指揮角度而言或能佔優。雷射亦是太空的最理想武器，稀薄空氣減少光束衰減，提高精準度、射程和威力。研究員正發展衛星發射雷射技術，配置雷射武器的無人機也是另一可行的應用。

▼雷神公司正研究用雷射抵禦導彈：

What can catch a missile moving many times the speed of sound? An interceptor that's as fast as light. See how we're hurtling toward lasers that can stop hypersonic missiles: https://t.co/LqZ8YeBvOU pic.twitter.com/7RyZqy94Q0 — Raytheon (@Raytheon) 2019年5月20日

美軍將領表示，預計配置50千瓦特雷射武器的戰車將於2022年投入服務。高超音速導彈亦期望於2023年準備好部署。不過相比之下，俄羅斯的高超音速導彈最快於2020年便能進入作戰狀態，可謂高下立見。難怪普京會用一副高高在上的姿態問特朗普：「你想俄羅斯向你們出售高超音速武器嗎？」他甚至說，屆時美俄便能取得平衡。