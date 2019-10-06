【軍備競賽】得人工智能者得天下　致命自主武器「殲滅者」非空想

電影《未來戰士》（Terminator）中，人工智能機器天網（SkyNet）派出「殲滅者」機器人消滅所有倖存的人類。「被造之物」擁有自我意識後，反過來殲滅「造物者」是不少科幻電影的橋段。隨科技日益進步，距離人類兌現「自我實現預言」的一日或者愈來愈近。 人工智能（artificial intelligence，AI）科技近年突飛猛進。軍事大國也積極開發軍用人工智能，不但用來協助人類作出更準確的判斷，甚至研製更強大的武器，包括致命自主武器（lethal autonomous weapon）。 俄羅斯總統普京曾形容，得人工智能者得天下。回顧人類軍事歷史，火藥和核武器的發明均掀起重大變革。不少專家也認為，人工智能將會是新時代軍備競賽的重要一環。

人工智能大躍進

現代人工智能的大躍進始於2012年。研究員成功開發「深度學習」（deep learning）技術，利用深度類神經網路進行學習。自此，人工智能系統開始超越人類，能夠辨識人臉、分辨物件、抄錄演說甚至玩複雜的遊戲。

哲學家米勒（Vincent Müller）和博斯特倫（Nick Bostrom）在2011年至2013年期間進行的研究，訪問170名人工智能專家。普遍認為高等機器智能（high-level machine intelligence）有九成機會於2075年前誕生，亦有一半機會於2040年出現。

科學家很清楚人工智能系統的威力，也擔心終有一天會研發出「殲滅者」般的自主武器。物理學家霍金（Stephen Hawking）曾警告規管人工智能的重要，形容人工智能有可能是人類文明歷史中最壞的事件。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦指，人工智能軍備競賽或成為第三次世界大戰的藥引。

軍備競賽：電影《復仇者聯盟：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中，人類創造強大的人工智能「奧創」，卻反過來受到威脅。（電影截圖）

中美俄分途出擊

中國、美國和俄羅斯三大軍事勢力早已磨拳擦掌。2017年，中國國務院公布《新一代人工智能發展規劃》，揚言於2030年前成為世界主要人工智能創新中心。2019年，美國總統特朗普公布《美國人工智能計劃》（American AI Initiative），追求國家戰略發展。

雜誌《外交政策》（Foreign Policy）形容，中國採取的戰略最進取，專注發展能夠執行戰略決策的人工智能。相比起人類，電腦能夠處理大量信息，如部隊準確的全球定位系統（GPS）位置、無人機和衛星報告。利用人工智能作決策，自然佔有軍事優勢。

美國的策略相對較保守。奧巴馬時期的國防部官員發表第三次抵銷戰略（Third Offset Strategy），提到華府將主力發展「人機合作」，而非製造全自主系統，意味機器將協助人類作出更好的決定。例如利用「電腦視覺」分析影像和鎖定目標，協助人類操作無人機。

至於俄羅斯則採取最直截了當的方向，將人工智能應用於軍事硬件。俄羅斯戰術導彈公司（Tactical Missiles Corporation）已着手開發能夠於飛行途中改變航道的自我導航導彈，用來避開防導系統。

軍備競賽：美國計劃讓艾布拉姆斯（Abrams）坦克控制其他自主坦克來攻擊敵人，同時保護有人的坦克。（視覺中國）

「未來戰士」指日可待

如同「殲滅者」的殺手機器人又會否出現？隨人臉辨識和決策演算法愈來愈成熟，科幻劇情或許會成為現實。

人工智能的威力可謂毋庸置疑。2016年，美國研發的人工智能系統阿爾法（Alpha）於模擬戰鬥中擊敗兩架戰機。代表人類出戰的退役空軍上校李（Gene Lee）未能擊中目標，屢戰屢敗。他形容，人工智能系統似乎能夠洞悉自己的意圖，並即時作出反應。

人工智能研究員拉塞爾（Stuart Russell）認為，技術上，自主武器比起自動駕駛汽車更簡單。現時，美軍已在駐軍地區部署大量軍事無人機。不過無人機仍由人手操控，決定何時展開攻擊。最簡單的致命自主武器不會如同「殲滅者」，反而是沿用現有的軍事無人機硬件，將人手操縱改為由演算法操縱。

升級版的無人機能夠消除傳送信息的「時差」，同時能大量部署。演算法可以設定「殺人名單」，攻擊特定目標，或者從影片或實戰中訓練，學習分辨攻擊目標。有人提出，由於機械不會感到疲累，因而不會犯錯，也因為不帶有復仇情緒，所以不會犯下戰爭罪行，蓄意殺害無辜平民。

軍備競賽：美國前總統奧巴馬執政期間，派駐戰區的美軍數目大減近九成，但無人機空襲次數卻增加十倍。圖為美國空軍的全球鷹（Global Hawk）無人機。（視覺中國）

「殲滅者」將誤入歧途？

如果繼續發展致命自主武器，武器最終會變得廉價。現時要購買無人機已經極為容易，隨技術改進，價錢也將持續下降。如果有人於戰場使用無人機，毫無疑問亦會有部份無人機落入敵方。製造便宜、容易擴散的大規模殺傷性武器，將會反過來被敵方利用。

致命自主武器甚至會成為執行暗殺、種族清洗和種族滅絕的「絕佳工具」。生命未來研究所（Future of Life Institute）通訊總監康恩（Ariel Conn）指，無人機能夠將特定種類的人設定成目標，這亦是最直接的應用方式。

由機器完全取代人類上戰場，背後仍有極大爭議。退役美國陸軍遊騎兵沙爾（Paul Scharre）憶述自己於阿富汗執行任務時，塔利班恐怖份子派出一名6歲女童報告美軍位置。根據戰爭法，戰鬥人員沒有年輕限制，當時射殺女童亦完全合法，但美軍沒有如此做，因為他們認為殺害兒童是錯誤的。換成是按戰爭法運作機械人的話，也許女童已斃命。沙爾說：「合法的事和正確的事並非必然相同。」

要避免「自我實現」，發展人工智能的過程應該審慎。康恩說：「我們試圖避免一場人工智能競賽。沒有人想競賽，但沒有人想不代表不會發生。引發人工智能競賽的其中一項因素是武器的競賽。」如果有國家過於注重發展軍用人工智能，其他國家也自然跟隨，最終或釀成無法挽回的後果。

軍備競賽：中國、美國和俄羅斯是世界僅有的核武三位一體國家，意指同時擁有陸上洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和戰略轟炸機。圖為俄羅斯的亞爾斯洲際彈道導彈。（視覺中國）

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