【新聞背後】南非仇外暴力騷亂　矛頭指向新移民搶資源

南非約翰內斯堡（Johannesburg）和比勒陀利亞（Pretoria）連日爆發針對外國企業的抗議，有民眾洗劫商店並縱火，造成至少5死、189人被捕。 總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）9月3日批評，暴力行為完全不能接受，並指仇外心態完全違背南非人的精神。這些所謂的「仇外」暴力行為，歸根究底，是源於新移民激增，以及政府缺乏嚴格監管。

南非連日爆發針對外國企業的抗議，有民眾洗劫商店並縱火。（AP）

新移民激增 當地人擔心

南非人口超過5000萬，移民人數近四百萬。英國《衛報》（The Guardian）引述2011年的人口普查顯示，當地過去十年間移民人數激增，近一半在2005年至2010年期間遷往南非，另外還有未知數量的無證移民。

南非是非洲南部地區經濟移民的主要目的地，不少人由鄰近的索馬里、津巴布韋，以及莫桑比克移民到南非尋找工作，當地還有大型索馬里及尼日利亞社區。當地民眾及不少示威者，一直將高企的失業率歸咎於新移民。

南非民眾將高企的失業率歸咎於新移民。（AP）

仇視血濃於水的兄弟姐妹？

有支持示威的民眾就指出，雖然他們譴責使用暴力，但同時認為政府應更嚴格地監管新移民人數。

民間團體Right2Know則有另一個看法，指摘部分政治人物煽動仇外民粹主義，令當地人對新移民產生恐懼。組織形容，這班新移民是一群尋求在南非建立新家園的弱勢非洲人。

非洲數萬人在社交媒體以「#SayNoToXenophobia」標籤反對騷亂，指摘示威者攻擊在非洲的「兄弟姐妹」。

防暴警察投擲催淚彈，驅趕洗劫商店的民眾。（AP）

當地貧窮人口的「怨恨」心態？

《紐約時報》（The New York Times）引述非洲移民與社會中心（African Center for Migration & Society）報告指出，南非人對外國人的襲擊，是當地「後種族隔離時期的長期特徵」。

約翰內斯堡大學學者阿德瓦霍（Adekeye Adebajo）解釋，這是源於許多貧窮的當地人在種族隔離後遭受經濟挫折，而產生的「怨恨」心態：「這些年來我們遭受苦難，到我們獲得自由後卻無法受益。」

防暴警察投擲催淚彈，示威民眾走避。（AP）

非洲兩大經濟體對立

阿德瓦霍指出，這種非洲內部的移民緊張局勢，並非南非獨有，多年來在津巴布韋及尼日利亞等地亦持續爆發。

在南非騷亂中，外地人所開的商店屢次受襲，尼日利亞人更往往成為攻擊目標。暴力事件引致南非與尼日利亞這兩個區內最大的經濟體緊張局勢升級。在尼日利亞，9月3日有不少人在當地的南非商店外抗議。