【一分鐘看世界】約翰遜受雙重打擊、華為斥美國監控、南非排外潮

早晨，今天是9月5日，星期四。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英揆吃敗仗 保守黨四分五裂

英國首相約翰遜一日內在國會遭遇兩次滑鐵盧，首先是下議院通過阻止「硬脫歐」議案，要求他在無協議情況下，必須要求歐盟押後脫歐期限；第二是國會否決提前舉行大選的動議。雖然法院此前裁定他關閉英國國會合法，但是連番打擊讓他感到不是味兒；工黨則強調不會中計，拒絕10月15日當日選舉。脫歐帶來的除了是經濟損失，還形成了四分五裂的保守黨：前首相文翠珊似乎樂見約翰遜遭打擊，有因倒戈而被逐的黨員表示對保守黨不再熟悉，連帶邱吉爾的外孫也對此深表慨嘆……（按此閱讀更多）

英國脫歐：反對和支持脫歐的民眾都齊集英國國會大樓外，舉起標語或旗幟，表達自己的意見。（Reuters）

華為被FBI監控？

美國政府對中國電訊商華為發起圍堵行動，但是華為迄今未有完全敗走。日媒報道，華為提出公開源代碼和接受評估，以消除日本在安全憂慮；與此同時在逆勢下取得50多份5G合同，當中約半來自歐洲。華為更作出反擊，指控美國監控企業內部網絡及資訊系統，迫使華為員工替美國進行間諜活動，另有媒體指，FBI會插手監管華為，以及「鼓勵」大學設立渠道監視華人學生……（按此閱讀更多）

華為風波：中國電訊商華為指控美國監控企業內部網絡及資訊系統，迫使華為員工替美國進行間諜活動。（Reuters）

南非排外動亂

南非兩大城市約翰內斯堡和首都比勒陀利亞連日爆發針對外國企業的抗議，大量商店遭洗劫並縱火，造成5人死亡。事件觸發非洲國家的民眾報復，有尼日利亞營運的南非企業商店遇襲，該國也有藝人拒絕到南非演出。分析指出，這些「仇外」行為背後，歸根究底是源於新移民激增，以及政府缺乏嚴格監管，也有人認為牽涉到後種族隔離時期的狀況……（按此閱讀更多）

俄國海上核電站啟航

俄羅斯首座海上核電站「羅蒙諾索夫院士」號於8月底正式啟航，並將展開長達5,000公里的航程前赴俄國最北的遠東城鎮佩韋克，為當地約5萬名居民供電。然而，俄羅斯過往在使用核能時曾多次發生事故，觸發外界擔憂並稱這座發電站為「冰上切爾諾貝爾」。核電船的啟航標誌着新一輪「冰上艦隊」對決，再加上氣候暖化令海冰融化，衍生出來的航道變得更為重要，大國逐鹿北極的劇場即將展開……（按此閱讀更多）

伊朗繼續解禁研核 美國制裁加碼

在法國穿針引線下，伊朗同意通過出口石油換取150億美元援助，換取德黑蘭政府重新遵守核協議的承諾。不過在歐洲國家成功讓美國撤回制裁前，伊朗總統魯哈尼決定實施第三輪「解核」措施，並稱再給予歐洲多兩個月解決問題。惟美國方面不帶明言不會就法國提出的計劃讓步，更對伊朗革命衛隊的一個運油網絡實施制裁……（按此閱讀更多）

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