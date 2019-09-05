直升機高空拍攝單車賽　眼利網民意外發現屋頂有人種大麻

西班牙最近舉行環西單車賽（Vuelta a España），大會更派出直升機高空拍攝賽事，吸引不少網民觀看；不過有眼利的網友竟然在片段中發現，有人在屋頂非法種植大麻。加泰羅尼亞（Catalonia）警方接獲消息後，目前正調查大麻誰屬，而西班牙國民衛隊聯合協會（The United Association of Guardia Civil）事後於9月4日在Twitter上載有關片段。

警方一名女發言人表示：「我們透過社交媒體接獲資料，指出伊瓜拉達（Igualada）有幾棟住宅的屋頂上種有大麻。我們目前已開始進行調查，並檢獲40株大麻，但暫時未有拘捕任何人。」她又指出，這些屋頂並沒有與住宅相連，而警方正在努力查出到底這些大麻是由哪些人所擁有。

報道指，該項單車賽為時21日，比賽地點橫跨西班牙、法國及安道爾（Andorra），並將於9月21日結束。

西班牙埃斯特雷馬杜拉省（Extremadura）的國民衛隊2019年9月3日曾宣布，他們在同年8月尾時曾對阿爾庫埃斯卡爾鎮（Alcuéscar）一個農場進行突擊檢查，並充公了約2.2萬株大麻、281公斤大麻花蕾和大量種植設備，並拘捕了9名懷疑販毒的阿爾巴尼亞人，以及一名懷疑參與人口販賣的西班牙人。

🔴 🚁 El helicóptero de #LaVuelta19 descubre una plantación de marihuana en una azotea. pic.twitter.com/Zhry3x1rng — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 2019年9月3日

（綜合報道）