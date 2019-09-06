啼叫聲擾人被鄰居控告　法國公雞獲判勝訴

法國公雞莫里斯（Maurice）因為啼叫聲太嘈吵而惹官非。一對退休夫婦控告鄰居的公雞，要求將公雞移往較遠的地方，或者不再發出聲響。羅什福爾（Rochefort）的法院9月5日作出裁決，裁定夫婦敗訴，判控方向公雞主人費索（Corinne Fesseau）支付1,000歐元作為聲譽受損的賠償，並要承擔堂費。

費索指，自己在當地居住35年，飼養的公雞從未騷擾到任何人。費索說：「解決方案是要讓人了解到鄉村仍是鄉村，我們必須容忍公雞的啼聲。」（Reuters）

夫婦比龍（Jean-Louis Biro）和安德里厄（Joëlle Andrieux）在聖皮埃爾－多勒龍（Saint-Pierre-d'Oléron）的村莊建屋，退休到當地享受大自然的寧靜。但自2017年，鄰居費索飼養的公雞莫里斯不斷發出響亮的雞啼聲，造成騷擾。夫婦向費索投訴，要求她令莫里斯閉口，但情況無改善，最終將公雞告上法庭。

原告人代表律師于貝爾多（Vincent Huberdeau）指，費索故意將雞舍放置於鄰居窗戶附近，然後將莫里斯一案塑造成代表鄉村傳統的轟動訴訟案。法官最終決定懲罰原告人，也是過火的裁決。

費索說：「對於與我情況相同的人來說，這是一場勝利。我希望這為他們開創先例。」費索亦呼籲制定「莫里斯法」（Maurice law），保護鄉村的各種聲音。聖皮埃爾－多勒龍市長敘厄爾（Christophe Sueur）也表示，「你必須接受當地的傳統」。