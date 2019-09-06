美國女釣客海上發現詭異「觸手怪物」　勇敢拿上手不停蠕動極生猛

美國女子莎拉（Sarah Vasser-Alford）8月中與家人到阿拉斯加，駕着汽艇在威爾斯親王島近岸野釣，卻捕獲一個顏色鮮豔的詭異觸手生物，莎拉與家人決定拍片上傳Facebook，希望有網友能解答。

拿在手上還不停蠕動極生猛！點圖放大瀏覽↓↓↓

影片中可見，這個生物有着鮮橙色的表皮與數十個觸手。雖然又長又捲的觸手不停地蠕動，莎拉仍勇敢地上下端詳，讓鏡頭拍到牠的詭異底部構造與皮下的陰暗「血管」。

媒體指出，這個橙色生物是名叫「籃海星」（The Basket Starfish）的棘皮動物，平時棲息於深海近海床處，照理說，不應該會在水面上漂浮。因缺乏血液，牠全靠細長如蜘蛛網的觸手呼吸與獵食。

莎拉貼到Facebook的影片瀏覽次數至今已近128萬次、分享次數也達2萬。網友留言稱，好像「外星人」、「水下意大利粉怪物」，還說「當你睡覺時，肚子裡的拉麵就長這樣」。

也有網友說「這個驚奇生物屬於海洋」，認為「牠不該脫離水中，會不能呼吸」。莎拉也表示，家人最後有將籃海星平安放生回海中。

【相關圖輯】罕見生物「小豬魷魚」現身夏威夷，大小如牛油果，像豬也像鹿（點圖放大瀏覽）↓↓↓

延伸閱讀：

德國機場淪為大型停車場 這次主角換成賓士

當不成明星！7女被騙去韓國當藝人 下機竟被禁錮賣淫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】