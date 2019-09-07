奉召執飛機師遲到　「特別乘客」一招解決問題：直接上陣代駕

「您的航班將被延誤」這是每個旅客都不願聽到的消息，9月2日一架本擬從英國曼徹斯特飛往西班牙阿利坎特（Alicante）的易捷航空班機，因為機長未能及時出現，班機將延誤幾個小時，其中一名旅客布拉德利（Michael Bradley）表示可以代為駕駛飛機，原來他碰巧也是易捷（easyJet）的休假機師。乘客直呼幸運，最後所有人順利抵達目的地。

據《華盛頓郵報》報道，因為法國空中交通管制電腦故障，因此數百個航班出現延誤，航空公司也需要因此緊急尋求後備機組人員，但奉召的機長到機場所需要的時間至少還要兩個小時，因此布拉德利決定問問看公司他是否可以自行開飛機。

原來他正好是易捷航空的機師，他與老婆正好要飛去度假，結果遇上班機延誤，他打電話公司，並且表示他的身份及請求，結果不到一分鐘，公司便回覆「拜託，可以請你開飛機飛往阿利坎特嗎？」於是他順利上陣，帶乘客們順利飛往阿利坎特。

易捷航空聲明表示，公司對其中一項休假期間「自願執飛」的機長表示「感激」，其中替代是「完全符合規定」，他離開了前四天已經休息了，因此法律上允許飛行，但這情況不常見，「展現了我們員工的奉獻精神」。

延伸閲讀：

吉姆穿越時空？羅馬時期珍貴文物出土 上頭驚見簡體字

海上發現詭異「觸手生物」 女子PO網求解

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】