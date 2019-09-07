港足大戰伊朗前夕　伊朗人為何對自己人大潑冷水？

伊朗男子足球隊9月10日作客香港大球場，展開2022年世界盃暨2023年亞洲盃聯合外圍賽的首場賽事，不過伊朗網民就在Twitter呼籲外界禁止伊朗運動員參與國際賽事。到底是甚麼原因令他們決定「倒自己米」？

Twitter在9月5日出現「#BanIRSportsFederations」（封殺伊朗體育協會）的標籤，而且在短短24小時內就出現超過6萬條附有該標籤的帖文，源頭就是與當地體壇兩宗極具爭議的事件。

Iranian woman who tried to enter a stadium a few months ago has been arrested and sentenced to 6months in prison. As a results she has committed self-immolation in protest of the verdict.

We expect @FIFAcom to punish the ⚽️🏃🏻‍♂️Federation of the Islamic R.

#BanIRSportsFederations — AzinSadati-Schmutzer \m/ (@AzinBlueBird) 2019年9月5日

伊朗政府一直禁止女性踏足球場，有一名29歲女性為了到場觀看足球比賽而女扮男裝，但事敗被判入獄。她在德黑蘭法院外自焚抗議，引起極大迴響，其中男足隊長蘇查爾（Masoud Shojaei）在Instagram批評這種刑罰過時，下一代人完全無法理解。

國際足協（FIFA）要求伊朗政府在8月31日前定下容許女性入場觀看比賽的措施，但對方至今都沒有提出任何保證，因此不少伊朗網民呼籲FIFA就事件懲罰伊朗足總，更要求德黑蘭政府需要為此負責。

伊朗隊長蘇查爾（Masoud Shojaei）批評，女性因為到球場看比賽而受罰是過時和難以接受。（Getty Images）

另一宗事件則發生於柔道比賽，伊朗選手莫拉（Saeid Mollaei）8月底到日本參加世界柔道錦標賽時，德黑蘭方面要求他退出賽事，避免與以色列代表穆基（Sagi Muki）碰頭。

伊朗並不承認以色列為正當國家，並禁止運動員在國際賽事上與以色列較量。而在莫拉的事件中，他無視政府要求，在四強不敵比利時選手，穆基最終贏得冠軍，並取代莫拉成為柔道81公斤以下組別世界冠軍。

伊朗柔道選手莫拉被德黑蘭要求退出比賽，以免與以色列代表交鋒。（Getty Images）

莫拉因為事件而憂慮自己和家人安全回國後受到威脅，於是向德國尋求難民庇護。這亦不是避開以色列的單一事件，一名摔角代表在2017年被指故意輸掉比賽。多名伊朗網民在Twitter認為這是伊朗政府干預體育的情況，他們希望世界體育組織可以「樹立榜樣」，封殺伊朗代表。

（綜合報道）