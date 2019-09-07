英國政府新指引：建議成年人每周兩天負重運動　爬樓梯取代搭𨋢

英國政府9月7日向國民公布更新版的運動指引，為不同年齡層的國民建議他們每周所需的運動量，包括提倡19歲至64歲的成年人，應該有每周兩天的負重運動（weight lifting），有助減慢肌肉質量與骨質密度的下降速度；指引又建議65歲以上長者學習跳舞或太極等。

英國運動指引：指引稱，購物時搬重物也是一種負重運動。（Getty Images）

該指引上一次更新已是2011年，新版指引強調成年人應該注重身體力量與平衡的重要，同時也要有增強心肺功能的帶氧運動。英國政府指，在急症室收到的年長者個案之中，以跌倒受傷為主，這些個案都可以避免，需靠各人加強自己的每日運動量，如快步行走、搬重物、爬樓梯、游泳等。

英國首席醫療官戴維斯（Dame Sally Davies）稱，英國大部分兒童及成年人的運動量都不足，她主張民眾可以在搭巴士或地鐵時，提早一個站下車，然後步行往目的地，增加自己的活動量，以及可以用爬樓梯取代搭𨋢。

指引稱，每個人自大約50歲之後，肌肉質量與骨質密度會開始下降，成年人若每周有兩天的負重運動，能夠幫助減慢下降速度，有助老年時更有活動能力，應付每天大小事務。

英國運動指引：醫生建議民眾以爬樓梯取代搭𨋢。（視覺中國）

以下為指引給各年齡層人士的建議

5歲以下： - 嬰兒，每天有30分鐘的Tummy time（俯臥時間） - 會行走的幼兒，每天應有180分鐘的活動時間 - 學前兒童，每天應有180分鐘的活動時間，包括最少60分鐘的中度至劇烈運動

5歲至18歲： - 每天最少1小時的中度至劇烈運動 - 提高肌肉及骨骼強度 - 盡量減少久坐不運的時間

英國運動指引：指引建議民眾盡量減少久坐不動的時間（Getty Images）

19歲至64歲： - 每周兩天的負重運動，如購物時搬重物、做阻力訓練（resistance exercise）、做園藝工作等 - 每周最少150分鐘運動，例如快速行走或踩單車，又或每周最少75分鐘的劇烈運動，例如跑步 - 盡量減少久坐不動的時間