伊朗重啟生產豐度20%濃縮鈾＋引進新型離心機

伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪8月6日宣布，伊朗重啟生產豐度達20%的濃縮鈾、開始使用更先進、更快速的離心機，並開始向它們注入氣體。他指40部新型離心機已在運作中。它們都是伊朗進一步違反《伊朗核協議》的限制的舉動。

伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪（Behruz Kamalvandi）在記者會上表示，該國重啟兩個可提鍊高質素鈾元素的離心機，即20 IR-4以及20 IR-6。不過他稱伊朗的行動可以逆轉，視乎其他簽約國如何重返遵守其在協議中的義務。他說：「歐洲應該知道，所剩時間不多了」。

他也補充說，伊朗會繼續讓國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，IAEA）的調查員進入該國核設施。

伊朗5月宣布停止遵守《伊朗核協議》中兩項條款以回應美國2018年退出協議。此外IAEA確認，伊朗7月1日的濃縮鈾庫存已超越協議所限的300公斤。6天後，伊朗開始將所產濃縮鈾豐度增至4.5%。根據協議，伊朗鈾濃縮豐度不得高於3.67%。用於製造核武器製造濃縮鈾豐度需達90%或以上，故即使伊朗生產豐度為20%的濃縮鈾，與之距離仍然甚遠。

美國總統特朗普（Donald Trump）想通過退出核協議迫使伊朗投入就新的協議進行談判，阻止其發展核計劃以及彈道導彈，不過伊朗拒絕。包括英、法、德、中國及俄羅斯都想拯救核協議，呼籲伊朗繼續遵守它。自從美國再度祭出制裁措施後，伊朗石油銷售大跌80%，影響該國經濟。德黑蘭政府不止一次提出，要求其他簽約國履行其對協議的義務，尤其是維護伊朗在銀行及石油的利益。