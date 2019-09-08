TripAdvisor被揭酒店5星評級「灌水」　新帳戶評分影響結果太誇張

旅遊網站Which?指出，TripAdvisor（貓途鷹）評價網站上出現假的正面評價，許多名列前茅的五星飯店評級，有一半以上是由首次進行評價的帳戶發布。

Which?分析TripAdvisor網中十大最受歡迎旅遊景點排名前十名的酒店，在超過25萬筆的評價中，發現其中七分之一明顯為假的評價。Which?向TripAdvisor舉報15個案例，TripAdvisor承認去年該公司發現14間飯店有假的正向評價。TripAdvisor指出，其中6間飯店因違規已被罰款，2間飯店被開出「紅牌」，警告飯店停止可疑活動，不過這些資訊都沒有向旅客公布。

TripAdvisor於2000年成立，是一個大型國際性旅遊評論網站，在全球超過45個國家都有分站網頁（FB@TripAdvisor）

Which?表示，TripAdvisor在調查期間已經撤下過百則評價。一間在中東被評選為約旦「最棒的」酒店，有令人可疑的評價模式。該不知名飯店否認以假評語提升人氣，但TripAdvisor 已經移除730則該飯店的五星評價。

根據TripAdvisor資料顯示，開羅「最棒的」酒店有79%的評價是由第一次作出評價的帳戶評級，這些帳號並未曾就其他飯店作出評比。TripAdvisor隨後移除評價，該飯店已不是評比的最佳飯店。

另外，在拉斯維加斯被評選為前10名的飯店，其中兩間飯店的五星評價幾乎有一半都是由首次使用者所評比，這些帳號從來沒有在這筆評價之前或之後做出任何評比，令人懷疑背後的操作。相比之下，另一家拉斯維加斯的飯店則較具可信度，於將近2000多筆的五星級評價中，只有3%為一次評價使用者。

在拉斯維加斯被評選為前10名的飯店，其中兩間飯店的五星評價幾乎有一半都是由首次使用者所評比，這些帳號從來沒有在這筆評價之前或之後做出任何評比，令人懷疑背後的操作（示意圖，TripAdvisor.com截圖）

Which?也比較了英國兩大連鎖飯店Premier Inn以及Travelodge在倫敦的10間飯店。Premier Inn的評價看似正常，但Travelodge其中兩間分店的數百則五星評價中，有近一半為第一次進行評價的用家。英國競爭和市場管理局（CMA）也計劃打擊虛假評價和具有誤導性的評價。

Which?員工立奇（Naomi Leach）表示，TripAdvisor沒有阻止虛假評價並對之進行處分，將誤導系統上百萬名遊客，破壞遊客的假期。但是TripAdvisor發言人表示，以「第一次評價使用者」作為虛假評價的評定標準過於草率。全球每個評價者某種程度上都會做出首次評價。打擊假評價需要更廣泛的資料分析，像是IP、位置資訊、行動裝置細節，Which?的報告都缺乏這些重要細節。

Which?員工立奇（Naomi Leach）表示，TripAdvisor沒有阻止虛假評價並對之進行處分，將誤導系統上百萬名遊客，破壞遊客的假期（FB@TripAdvisor）

他說：「本公司致力於確保TripAdvisor上的評價提供有用且正確的資訊，我們積極打擊虛假評價，並且試圖找出幕後主使者。本公司另有虛假評價調查小組，保護網站避免受到虛假評價侵害。」

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