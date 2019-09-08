男童遭美洲獅狂噬　機智用樹枝反擊　父親及時拯救保命

據《紐約每日新聞》報道，美國科羅拉多州一名8歲小男孩上月遭到一隻美洲獅攻擊，被美洲獅咬住頭部後再拖行至樹下，但他勇敢地拿起樹枝反擊，試圖用樹枝戳牠的眼睛。男孩的父親後來也及時出現，把這隻美洲獅趕走。

這宗美洲獅攻擊事件發生在貝利鎮（Bailey），男孩卡爾森（Pike Carlson）8月21日跑出家門外與哥哥蓋奇（Gage Carlson）玩耍時，一隻美洲獅突然出現並攻擊卡爾森，美洲獅甚至咬住他的頭部不放，蓋奇見狀立即衝入屋內通知爸爸羅恩（Ron），羅恩才持刀跑去救援。

卡爾森本周向當地的電視台KUSA回憶道：「我只是在不斷的揮拳，試圖抓住任何我能抓的東西，像是一根樹枝，我試着拿來戳牠的眼睛，但樹枝很快就斷了。」

美國8歲男童卡爾森上月在自家門口遭美洲獅攻擊，頭部多處受傷，傷處觸目驚心（YouTube@9NEWS截圖）

羅恩一家人住在一個農村山區，但他們之前也從未見過有美洲獅出沒。羅恩表示，「父母的本能就是保護孩子，你所知道的就是必須做點什麼，無論發生什麼事。」當他回想起當時卡爾森受到的嚴重傷勢時說，「當我把他（卡爾森）抱起來時，他臉部一整側都是開放性傷口。他身上全是血，頭皮多處被扯開。這是所有父母都不想看到的畫面。」

卡爾森被送往醫院後動了兩次手術，還縫了數十針，醫生說可能還需要再做一次手術，修復他受傷的眼皮，傷疤部分將會癒合。卡爾森事後幽默地表示，「沒有人會想跟美洲獅摔角。牠是騙子。」

樂觀的卡爾森事後幽默地表示：「美洲獅是騙子。沒有人會想跟美洲獅摔角。牠作弊。」（YouTube@9NEWS截圖）

攻擊事件後的第二天，當地野生動物管理局說發現兩隻雄性美洲獅，將牠們捕捉後採集DNA樣本，證實其中一隻確實襲擊了卡爾森。野生動物管理局表示，這隻美洲公獅不只對人類安全構成威脅，對牲畜和寵物也是如此。

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