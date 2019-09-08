英國會祭出阻止硬脫歐法案　外交大臣稱政府或入稟挑戰

英國外相藍韜文接受英國天空電視台訪問時表示，政府會非常仔細地檢視阻止硬脫歐法案的內容，測試它的底線，不過他強調政府不會違法。

藍韜文（Dominic Raab）9月8日在天空電視台節目Sophy Ridge on Sunday接受訪問，稱「我們要對這法案採取的措施，是非常仔細地檢驗它的要求什麼以及不要求什麼。」他也說：「身為政府一分子我們總是會合法行事。無論如何，它會在法庭受到挑戰。」

英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）在9月8日播出的英國廣播公司（BBC）節目《安德魯・馬爾訪談》（Andrew Marr Show）也表達政府不會延期脫歐的立場：「首先首相會在17日及18日（10月）出席理事會會議，他會嘗試達成協議。他絕對不會在會議中要求延遲脫歐。」

英國下議院9月4日通過阻止無協議脱歐議案，內容指倘若英國與歐盟未能在10月19日達成協議，首相必須要求歐盟延長10月31日的脱歐期限。賈維德在訪問中的講話，似乎也有在回應外界有關政府會否「違法脫歐」的猜測：「我們會遵守所有法律因為所有政府應絕對遵守法律，但你將要看看會有什麼事情發生。」

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian） 接受法國電視四台新聞頻道（CNEWS）訪問時則稱，以目前情況來看，即使英國提出要求，法國都不會答應。他指英國稱會提出取代「補底方案」（backstop）的其他方案，但歐盟卻沒看到，所以不會讓英國再延期。他說要英國政府告訴歐盟讓事情繼續推進的方向。