荷蘭「納粹藝術展」惹爭議　直觀歷史還是助長極權主義？

荷蘭南部城市斯海托亨博斯(Hertogenbosch)的市立設計博物館於本月8日展出名為《第三帝國的設計》(Design of the Third Reich)的藝術展,展出多項納粹德國時期的藝術品。展覽隨即引起部分民間聲音,質疑展覽會被新納粹主義人士、親法西斯主義者「騎劫」作宣傳工具。

雖然館方在展覽介紹上已表明,只想藉展品引導觀眾審視藝術品被極權拿作宣傳工具的重要性及其危害,但仍未能釋除一些反對人士的憂慮。館方承諾會聘請人員在網上監察有關這個展覽的言論,避免有心人藉展覽借題發揮。