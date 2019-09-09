颱風「法茜」吹襲日本逾90萬戶停電　成田機場變「孤島」

颱風「法茜」（Typhoon Faxai）吹襲日本，已導致2死逾60傷。惡劣天氣下東京的飛機航班與鐵路交通一度陷於癱瘓，旅客與上班族的行程都大受影響。截至日本時間下午6時30分，颱風已導致2人死亡、61人受傷，及逾90萬家戶停電。

日本東京電力公司9日宣布，惡劣天氣下一度有93.49萬戶停電，其中千葉縣佔整體約七成。這是該公司負責輸配電區域繼2011年311大地震後的最大規模的斷電情況。

「法茜」9日早上在千葉縣登陸，帶來強風暴雨，以及導致逾100個飛機航班已被取消、連接成田機場的公共交通一度中斷，儼如「孤島」。成田國際機場公司（NAA）表示截止當天下午，有6800名乘客在客運大樓內。

機場公司表示，從成田機場出車的JR及京成電鐵等鐵道公司，還不清楚何時恢復行駛。JR公司決定今天全天停駛，京成電鐵公司也因為鐵軌有塌樹，電車無法行駛。此外颱風過高速公路仍有許多地方無法通過，所以高速巴士公司也無法出車。

日本放送協會（NHK）報道下午雖有部分鐵道與高速巴士恢復通車，但還是無法在短時間應付滯留機場旅客的需求。

日本氣象廳預計，「法茜」明日繼續往東北方移動並離開日本，進入太平洋，最高風速將減弱至每小時41.8公里。

颱風「法茜」吹襲日本：圖為9月8日的東京市，途人冒雨走在街上。（AP）

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