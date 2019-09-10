特朗普取消塔利班和談　是交易的藝術抑或白宮內部矛盾所致？

美國總統特朗普自稱談判高手，1987年出版著作《交易的藝術》（The Art of The Deal）更是他十分自豪的作品，他在書中大談如何讓對方措手不及地與他做交易，不少人也拜讀這本「鉅著」，試圖推測這名狂人的想法。 在美國與塔利班幾近達成和約之時，特朗普臨時取消原定與塔利班人員的會面，更在9月9日形容與塔利班的和談「已死」。消息令各界驚訝，紛紛猜測此舉究竟是他的談判手段，還是另有內情，有美國媒體爆料指，白宮內部對和談的看法不一，存在矛盾。

美國總統特朗普9月7日臨時取消原定與塔利班人員的會面，更在9月9日形容與塔利班的和談「已死」。（AP）

在結束第九輪談判後，美國特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）9月2日表示，與塔利班就和平協議「原則上」達成一致。當外界以為和談有望達成時，特朗普卻突然在7日指出，由於塔利班5日的自殺式襲擊，導致包括1名美軍共12人死亡，所以取消與塔利班在大衛營（Camp David）的秘密會面。

外界驚訝特朗普曾打算秘密會見塔利班，亦不解他為何會臨時取消會晤。

蓬佩奧指出，美國仍然有興趣與塔利班和談。（AP）

內部矛盾：蓬佩奧VS博爾頓

有分析指出，特朗普取消與塔利班和談，切合他不按常理出牌的性格。正如美朝無核化談判、美國伊朗談判、中美貿易戰談判一樣，都是「半桶水」尚未有結果。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就為如此「彈出彈入」的交易藝術辯護，形容是特朗普的強硬外交，又指美國仍然有興趣與塔利班和談。

弔詭的是，特朗普卻在9日形容，與塔利班的和談「已死」，二人言論似乎相違背。分析相信，這正好反映華府內部對和談的矛盾。

《華爾街日報》報道，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）主張和談；但鷹派的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）則反對與塔利班達成協議，認為特朗普可以在不達成協議的情況下，兑現從阿富汗撤軍的承諾。

國家安全顧問博爾頓反對與塔利班達成協議，認為特朗普可以在不達成協議的情況下，兑現從阿富汗撤軍的承諾。（AP）

《華盛頓郵報》引述消息人士指出，特朗普此前對和談暫時感到滿意，並授權繼續會談；但情況來到9月5日有所改變，塔利班當日在阿富汗發動襲擊，造成包括美軍共12人死亡，大大打擊特朗普對和談的信心。

最後，特朗普決定取消原定會面，博爾頓先勝一仗。

2001年9月11日，蓋達組織成員騎劫客機，撞向世貿中心雙子塔和美國國防部總部「五角大樓」，造成近3000人死亡。（AP）

「大衛營」與「911」

《華盛頓郵報》引述一名高級政府官員指出，大衛營會面是由特朗普本人提出。這位美國總統認為，自己的個人風格可以說服任何人。不過，美國內部似乎對這個選擇都感到不解。大衛營是美國總統的休假地，1978年在大衛營舉行的峰會曾促成以色列與埃及和平協議。

2001年「911」恐襲是美國人揮之不去的陰影，造成至少3000人死亡，塔利班被指包庇恐襲幕後黑手蓋達組織（Al-Qaida）領袖拉登（Osama bin Laden）。若特朗普在「911」18周年前夕「引狼入室」，與塔利班在美國境內的大衛營會晤，似乎會引起朝野反感，不過無法得知這是否特朗普取消和談的原因之一。

特朗普9月9日表明，塔利班想以殺人增加談判籌碼的做法，是犯上「大錯誤」。（AP）

重回談判桌仍是未知之數

特朗普9日的語氣強硬，表明塔利班想以殺人增加談判籌碼的做法，是犯上「大錯誤」，又稱他希望讓美國撤軍，但只會在適合時候才撤出。

他的發言或同時意味第9輪會談達成的原則協議作廢。不過，從特朗普的往績來看，強硬措辭似乎不代表無轉彎餘地，雙方仍有可能重回談判桌，問題如何協調內部的矛盾。