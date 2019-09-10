成功讓湯漢斯與賴恩高斯寧自動送上門　咖啡店天才老闆娘奇招制勝

加拿大一家獨立咖啡店的女老闆Joelle Murray日前大讚最近主演傳記類電影《A Beautiful Day in the Neighborhood》的荷里活巨星湯漢斯（Tom Hanks）。她說這位傑出演員平易近人的好名聲真實不虛。

Joelle繼去年成功吸引到賴恩高斯寧（Ryan Gosling）後，今年再接再厲，希望能用100加幣的行銷預算，趁著多倫多國際影展期間，也邀請到湯漢斯到她位於多倫多東區的小店喝杯咖啡。

Joelle發動了與去年類似的社群媒體宣傳活動，引起湯漢斯的注意力：她每日帶着真人大小的湯漢斯人形看板在多倫多四處逛，包括搭地鐵、吃薄餅、上紋身店，然後拍照張貼在Instagram平台上，並標記給湯漢斯。

Joelle奇招奏效，成功吸引荷里活巨星真身到訪咖啡店！（點圖瀏覽）↓↓↓

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Joelle說，湯漢斯6日來到咖啡店，一名員工當時正在拖地，聽到敲門聲時回到看到有人對着湯漢斯的人形看板猛比畫，花了一會兒才明瞭貴客本人到訪。湯漢斯和咖啡店員工閒話家常，並與他自己的人形看板合影。

此時，Joelle正在家裏吃晚餐，接到店內打來的電話時還以為出了什麼差錯；等她發現電話那一頭竟然是湯漢斯時，驚訝到忍不住呼天喊地：「我真不敢相信湯漢斯就在店裏。我的一番胡鬧竟然行得通。」

根據Joelle，湯漢斯讚美她的行銷創意，但開玩笑說，他私心希望，她用的是他更帥的照片來製作人形看板。

他（湯漢斯）說：「有很多人對我提出很多要求，但沒人像你做得這麼心靈手巧。」那真的很令我自豪。 Joelle Murray

湯漢斯同時說，Joelle的店應該延長營業時間。

Joelle本想在20分鐘內趕到店裏，和湯漢斯本人碰面，但湯漢斯說他沒法久待，並客氣婉拒Joelle提議的稍後兩人小聚喝上一杯。

Joelle遭拒並不難過。她說：「我是一名自行創業的女性，只有四名員工，不是什麼大集團。」她的整場行銷活動沒花多少錢，「有個人願意百忙之中抽空過來⋯⋯並且讚賞這場行銷活動背後的幽默，已是意義重大。」

原來行銷天才Joelle也試過計劃失敗？點圖看看是誰不給面子↓↓↓

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