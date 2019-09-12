近年的中美貿易戰，除了直接導致兩國之間的經濟磨擦之外，教育產業也成為炮灰，像內地留學生一樣，美國高等學府亦成為了中美博弈的「先頭卒」。 （此為【中國留學生】系列專題之五）

美國國際教育協會（Institute of International Education）的數字顯示，過去多年以來，美國是內地學生的留學首選目的地。這批學生的學費、生活費，對當地經濟帶來推動力，源源不絕、數量龐大的內地留學生提供了可觀的收入。

百年學府 化身搖錢樹



美國百年學府眾多，教育質素和研究環境都是世界一流，自然吸引中國的莘莘學子。不過，美國高等學府的學費並不便宜，以公立院校的標準計算，海外學生若想修畢學士學位課程，平均每年學費為 26,290美元（約20.6萬港元），私立院校學費達35,830美元（約28.1萬港元），碩士、博士學位的學費則更高。對於倚重商業盈利的辦學機構來說，每年數以十萬計的內地留學生，對美國教育產業「貢獻」良多。

美國百年學府舉世聞名，吸引不少國內尖子赴美升讀。圖為常春藤盟校之一的哈佛大學（Harvard University）。（Getty Images）

雖然美國大學的學費普遍偏高，但也無阻中國家庭的憧憬，他們嚮往美國大學的課堂及學術研究氣氛。加上美國大學的牌面，確實能為履歷加分，也可協助留學生構建舊生關係網絡。因此，美國學府的地位，對於內地學生來說是難以取締的。內地學生赴美升學形成了「雙贏」的局面：內地學生獲得頂尖教育，為履歷鍍金；美國大學則能在賬面上鍍金，一舉兩得。

美國政府去年開始，針對中國留學生收緊簽證安排。「留學生牌」遂成為華府的貿易戰籌碼。（Getty Images）

收緊簽證 防學生間諜

內地留學生的數目趨增，近年更成為美國政壇及輿論針對的對象。中美之間的「教育角力」，其實已經明刀明槍。美國政府去年開始，針對就讀航運、機械工程等專業的中國研究生，由過往批出五年期的簽證，變為一年期簽證。

美國國務院在6月公布，即時對在美內地留學生加強簽證審查。華府認為，北京當局企圖利用居美的內地留學生作間諜，盜竊美國的知識產權、高科技技術。有指美國情報機關已向各大院校發出警告，「有理由相信」中方已經在大學安插間諜，以學生或研究學者之名，秘密向中方提供情報。

對於華府來說，一些涉及高階科研技術的專業，譬如先進製造技術，中方人員或以學術交流為由，竊取相關技術知識產權。整場貿易戰之中，美國對中國的指控之一，就是有關竊取知識產權。所以，負責科研的各大院校，相當關注內地留學生的背景。

中國留學生：自1978年開始，合計365萬中國內地留學生選擇回國發展。（VCG）

美學術界聯署 反對華府「種族歸納」

美國近20個學術團體於8月發表聲明，譴責美國政府針對中國學生及學者「種族歸納」（racial profiling）。常春藤盟校之一的哥倫比亞大學校長Lee C. Bollinger本月就表明，雖然美國聯邦調查局鼓勵大學設立監視渠道，特別是針對華人學生及訪問學者，但「哥倫比亞大學不會這樣做」。

現時於德州生活的留學生Hong分享了一個親身經歷：一位來自中國的訪問學者曾向他透露，他過去在中國曾經是一位黨校老師。「他叫我別（把他的身份）說出去，因為怕被排擠，或者被校方趕回去（中國）。」

這反映了美國大學對於中國學者及留學生的警戒性甚高，雖然未可證明有任何實質針對中國學生的行動，但在貿易戰氛圍下，無論是院校或學生，皆人人自危。

基於華府政策關係，中國學生到美國讀書的門檻似乎越來越高。（VCG）

中方反彈 礙升學意欲

在中方的角度而言，也不是無法反抗的。畢竟，三十餘萬內地留學生絕非小數目。對於美國院校而言，更是可觀的收入來源。學府機構辦學之餘，也要以經營生意的角度來衡量收入。因此，內地留學生名正言順是美國各大學的「客戶」。

美國收緊向內地留學生批出的簽證數目，整體環境愈發政治化，中國國內對「留學美國」的熱情亦受損。《環球時報》於5月14日發表社評《留學是挺好的求學路，但非唯一》，內容主要針對美國，嘗試解釋赴美留學的弊端，除了指出留學美國的費用高昂，當中也不乏帶有國族主義的論述，包括指出赴美升學造成中國人才的流失、教育投入的損失、不必要的「外流留學資金」等。或許這類評述難免民粹，但也在很大程度上回應着內地數十萬家庭的真實憂慮。

（香港01製圖）

中國教育部在6月初對美國發布了留學預警，指赴美留學人員近來簽證受限，呼籲本國學生和訪問學者在前往美國前，需要加強風險評估和防範意識。中國教育部的表態，提醒國民前往美國時應小心政治風險，或者會進一步減低中國家庭送子女到美國留讀大學的意欲。

同時，中國政府在教育規劃方面亦有長遠計劃。德勤會計師事務所在2016年發表的報告，指中國教育產業正踏入黃金時代。七所內地大學已擠身全球200強，中國高等學府水平日漸提升，愈來愈貼近甚至超越一眾海外名校，中國大企業亦更願意向內地頂尖大學物色人才。

中國留學生：2017-18學年，有超過36萬名中國學生留學美國大學。（VCG）

當然，留學對於絕大部份中國家庭而言，仍有吸引力，除了歐美大學較優質的教育等因素外，困擾着內地一線城市眾多家庭的學籍問題、子女面臨的高考壓力，以及父母希望下一代能走出國門增長見聞等，都是內地學生遠赴海外的成因。

美式教育 碰撞中式思維



中國與美國在教育範疇上的角力，不只限於經濟利益，價值觀的碰撞更值得關注。內地留學生群體數目龐大，形成了一個具影響力的學生力量，而這種外來力量，或會對傳統美國學府的辦學理念、學術氛圍造成衝擊。

國內一眾大學的教學及科研水平愈來愈高，能否吸引尖子們留國進修？（VCG）

中美兩地教育知識及文化基礎不同，以致彼此間的文化差別及政治立場難以調和。譬如近幾個月來，香港修訂《逃犯條例》在歐美校園引發連串爭議，內地留學生與香港留學生、歐美學生就着解讀民主和自由概念，已經出現分歧，反映出中國與歐美價值觀的不同。如此大規模的內地留學生群體，儼然是校園內自成一派的輿論陣地。

那麼，美國學府在這方面又能否真正做到海納百川，和而不同？

因應貿易戰持續升溫，報讀美國院校的內地學生數目連續兩年下跌。不少擬前往美國的內地學生紛紛卻步，轉而選擇到英國、加拿大等地升學。

近幾個月來，香港修訂《逃犯條例》在歐美校園引發連串爭議，內地留學生與香港留學生、歐美學生就着解讀民主和自由概念，已經出現分歧，反映出中國與歐美價值觀的不同。（Getty Images）

內地學生向《環球時報》表示，父母擔心美國政府會指控來自中國的學生是間諜，把學生送到監獄，因而制止他到美國留學，也有學生表示，「美國已不再歡迎他們」。

英國《泰晤士報》上月中曾引述官方數據報道，今年秋季有約7,700名內地留學生赴英，人數創歷年新高。現時，英國是內地學生的第二大留學目的地。在2017至18學年，英國全國共有106,530名內地留學生，為當地最大的國際學生群體。

英國的學術環境、大學的知名度不比美國遜色，具備良好的師資、人際網絡。英方簽發更多內地留學生的簽證，藉此促進教育產業，對於正煩惱着脫歐後經濟結構如何轉型的英國來說，也許是一件好事。

這一兩年，英國的學府受到內地留學生青睞，有力取代美國學府，成為內地學生的最熱門留學目的地。（Getty Images）

內地生減少 美院校收生更多元化

海外升學專家Marguerite Dennis指出，過去十年報讀美國院校的國際學生之中，內地學生佔93%。赴美內地留學生減少，對美國大學而言未必完全是壞事，因大學需要做好準備，改變海外收生架構，讓收生變得更多元化。

後記：圍爐取暖或放開胸懷？ 這次專題，我們訪問了幾位在美國的內地留學生及「海歸」。對於美式生活與中國傳統價值觀的衝撞，有些人慢慢適應過來，也有些人抵受不了，覺得「美」夢不如所想。 在內地生活的年輕人鮮有機會接觸外國人，「種族」這個詞對於不少人來說，只是出現在外國新聞的概念。在單一種族社會成長的內地學生，來到美國之後或許是第一次意識到自己的亞裔、中國人身份帶來的種種「煩惱」，從而重新審視自我。 有些人試着融入外國人圈子，儘管覺得困難重重；亦有些人找到舒適圈—活在「小中國」社群。因內地留學生圈子太大，幾乎不需跟主流社會交流也可無障礙地生活。甚至有受訪者提到，修讀的碩士班「幾乎都是中國人」。 這些現象有利有弊，一方面內地學生可互相支持、幫助，另一方面卻限制了學生對西方文化的了解。 毋忘初衷的是，學子離鄉別井是為了拓闊眼界，把自己變得更好，抱着開放的思想和心態，得着總會更多。

上文節錄自第179期《香港01》周報（2019年9月9日），原題為《中國「金主」紛遠去 美國學府成「苦主」》。

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