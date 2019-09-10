印尼山火煙霾進襲鄰國　馬來西亞與新加坡首當其衝

印尼多處山林着火，煙霧進襲鄰近國家如馬來西亞及新加坡。馬來西亞國家災害管理機構指該國東部沙撈越地區空氣污染指數已達到201的非常不健康水平，當局已向當地發放50萬個口罩，此外400多間學校停課。

馬來西亞環境部長楊美盈9月10日表示，該國向印尼發出正式外交照會，表明當務之急是撲滅林火，並稱該國準備提供協助。

該國發布指示，學校在空氣污染指數超過200點時必須關閉。沙撈越州8個縣在10日停課一天。政府已將50萬個口罩送往當地，該州教育局亦向所有學校派發合計5萬個口罩。

新加坡國家環境局的數據顯示，空氣質素在9日處於中等，但自上周以來一直在惡化。馬來西亞方面則警告，該國半島西岸以及沙撈越州西部都會繼續面對霧霾問題，直至9月底至10初的季風季節來到。

印尼氣象、氣候和地球物理局指出過去一周偵測東南亞有逾2500個「熱點」（hotspots，即可能正在發生火災的地方）。雖然為數不少的熱點在印尼境內，但當局稱沒偵測到有煙霧飄至新加坡及馬來西亞半島。話雖如此，印尼已派出數千軍人及警員協助，在逾1600個火場進行撲救。

上文提及的情況令人回憶起2015年東南亞發生嚴重的霾害，主因印尼蘇門答臘和加里曼丹的人為開墾耕地而在森林縱火，導致包括新加坡、印尼、泰國及馬來西亞等備受煙霧困擾，情況長達數月。