世衛：平均每40秒有一人死於自殺　籲各國採取措施預防

9月10日是「世界預防自殺日」，世界衛生組織發表報告，世界各地死於自殺的人數正在下降，但平均每40秒鐘仍有一人死於自殺。報告指出，每年自殺人數接近80萬，比起死於戰爭、兇殺及乳癌人數還要多，呼籲各國採取更多措施預防。

9月10日是「世界預防自殺日」，世界衛生組織發表的報告指出，每年自殺人數接近80萬，比起死於戰爭、兇殺及乳癌人數還要多，呼籲各國採取更多措施預防。

世衛指出，2010年至2016年期間，全球自殺率下降9.8％，增長的唯一區域是美洲。

世衛表示，雖然79%的自殺發生在低收入及中等收入國家，但論自殺率的話則是高收入國家較高，每10萬人中有11.5名。高收入國家的男性自殺人數，幾乎是女性的三倍。報告又指出，15至29歲的年輕人當中，自殺是第二大死亡原因，僅次於交通意外；超過一半的自殺人士，年齡均低過45歲。

世衛表示，目前只有38個國家制定自殺預防策略，仍是太少。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出：「每次死亡都是家人、朋友和同事的悲劇。但自殺可以預防。我們呼籲所有國家以可持續的方式，將預防自殺入國家衛生和教育計劃。」

世衛又建議政府限制民眾獲得高度危險的農藥，加強教育並呼籲媒體有負責任地報道自殺，又希望能幫助年輕人培養抗壓能力。