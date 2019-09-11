【一分鐘看世界】博爾頓被炒、約翰遜又輸一仗、美朝重啟談判？

早晨，今天是9月11日，星期三。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
華府鷹派博爾頓「被辭職」
美國總統特朗普透過Twitter辭退國家安全顧問博爾頓，並直指兩人非常不合拍，但博爾頓就指自己是主動請辭。身為鷹派代表人物的博爾頓，在伊朗、朝鮮、俄羅斯、委內瑞拉和中國問題上都持有非常強硬的立場，不但反對談判，甚至被形容為「好戰者」。他與白宮內的溫和派難以融合，國務卿蓬佩奧也承認自己與他在政策上多有不合；至於其死對頭伊朗就乘機「抽水」，稱華府的極限施壓政策失敗。事實上，白宮內部鷹鴿兩派矛盾並非首次，在最近被取消的阿富汗和談便可見一斑……（按此閱讀更多）
博爾頓被炒：特朗普在Twitter上表示，與博爾頓意見非常不合，要求他辭職。（Reuters）
約翰遜提前大選計劃泡湯
英國首相約翰遜再度在國會動議提前大選，但是遭反對派集體投棄權票而否決，下議院同時通過要求政府公開無協議脱歐計劃的相關文件，以及政府官員就關閉國會一事傳送過的電郵和短訊對話。下議院議長白高漢宣布最遲在10月31日辭職，並警告國會角色正受到削弱，同時間有保守黨和工黨已有不少人表態有意接任……（按此閱讀更多）
英國脫歐：英國首相提前大選的動議再度遭到否決，在禁止硬脫歐的法宬生效下，約翰遜還有什麼板斧呢？（Reuters）
吹風重啟核談判 朝鮮再試射
朝鮮副外相崔善姬表示，認為美方已有足夠時間找出新盤算，而平壤政府願意在9月底重啟核談判。惟此聲明發出不久，朝鮮在平安南道價川市一帶，向東發射兩枚短程飛行物，為2019年內第10次試射。朝中社報道指，領袖金正恩指導了超大型火箭炮試射。韓國敦促朝鮮立刻停止射彈行為，美國則表示正在監察情況。日本防衛省則認為，朝鮮或透過發射改善導彈技術……（按此閱讀更多）
居美內地留學生看中美關係
中美貿易戰持續，站在兩國爭端最前線的居美內地留學生又有什麼想法？在經歷過截然不同的文化，以及美式生活洗禮後，有人對家國情意結變得濃，也有人學會要跳出中國的格局審視世界。曾於賓夕法尼亞州留學2年半的Iris認為，可以區分文化意義和政治上愛國的兩種層次，但她也坦言「說易行難」，至於居美7年的Robert就認為身處異鄉，反而更能敞開心扉說政治……（按此閱讀更多）
歐盟委員會團隊名單出爐
歐盟委員會候任主席馮德萊恩公布27人團隊名單，委員會共有14男13女，是歷來最多女性的一屆。名單上的成員分別來自27個歐盟成員國，當一度被指會領導歐盟的荷蘭社會民主黨員蒂默曼斯獲提名處理氣候問題；至於有「矽谷最大敵人」之稱的競爭事務專員維斯特加，則繼續處理反壟斷事項，由於她獲升任副主席，預料將擁有更大權力嚴查科網公司……（按此閱讀更多）
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