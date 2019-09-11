【iPhone 11】蘋果售軟又售硬　轉型進軍遊戲與電視業務

「果粉」們期待已久的新iPhone終於在9月11日的蘋果發布會中亮相。iPhone 11被批評驚喜欠奉，三鏡頭設計更被網民嫌醜，指蘋果已江郎才盡。 面對同業競爭愈來愈大，智能電話市場幾近飽和，iPhone等硬件產品似乎未能助公司跳出框框。蘋果亦無坐以待斃，將焦點放在軟件市場：進軍遊戲和電視節目業務，希望以月費服務取代僅僅每年一次的新電話周期。

蘋果：新iPhone在9月11日的蘋果發布會中亮相。（AP）

更大的屏幕，更好的相機，更高的規格，成為蘋果新設備的關鍵賣點，不過外界更有興趣的，是蘋果新推出的軟件服務。

首先是遊戲業務「Apple Arcade」。用戶可以月費4.99美元（港幣約39元）的價格，在蘋果設備任玩過百款新及獨家遊戲，預料9月19日會在150多個國家及地區推出。

蘋果自行製作電視、影片內容的「Apple TV+」亦被受關注。根據蘋果香港官網資料，「Apple TV+」家庭月費港幣38元，內有蘋果的原創節目等，例如發布會上播出的太空競賽故事「For all mankind」，以及探討社會、性別和家庭制約問題的「Dickinson」等。

蘋果亦同時推廣隱私功能，希望以私密化的設備生態系統，保留用戶信心。

蘋果：Apple TV+有蘋果的原創節目等，例如發布會上播出的太空競賽故事「For all mankind」，以及探討社會、性別和家庭制約問題的「Dickinson」等。（AP）

iPhone力有不逮 新服務拓商機

分析相信，蘋果在過去十年都將大部份精力集中在iPhone上，但由於消費者不需要每一至兩年就購買一部新智能手機，加上iPhone的高昂定價不是人人能負擔，iPhone的銷量可能難以再上一層樓。分析更預測，2019年iPhone收入將下降15％。

MacBooks，iPad及Apple Watch等硬件雖然大受歡迎，但一直無法像iPhone般擔起公司大局，所以蘋果希望投入娛樂和其他服務。

分析指出，「Apple TV+」價錢較其他對手便宜，加上節目「卡士」強勁，可望在市場搶佔席位。iPhone未來雖然仍會是蘋果的超級巨星，但可能會傾向於支援輔助，軟件或成蘋果未來出路。