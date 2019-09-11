代寫論文全球企業化　每年數百萬篇　成發展中國家畢業生理想職業

肯尼亞大學生瑪莉姆布夸因學費與房租即將到期而努力找工作賺錢，起初她嘗試賣保險，但由於沒賣出半張保單而賺不到任何佣金，經濟突然陷入愁雲慘霧裡，而一位朋友主動介紹她進入了「學術寫作」這個在肯尼亞很賺錢的一個行業，幫忙美國、英國和澳洲大學生在網路上代寫作業。雖然她對此感到矛盾並覺得是作弊行為，但稱為了生計，她無從選擇。

開發中國家 競標完成美國作業

《紐約時報》報道，作弊在大學裡並不是什麼新鮮事，但網路現在讓它成為一個具有全球規模的行業，像是Ace-MyHomework和Essay Shark這類作業外包網站快速興起，讓開發中國家的人能競標並完成美國的家庭作業。

雖然這類業務已存在十多年，但專家表示，隨着網站功能變得更完備，甚至提供客服熱線與退費保證，近年來需求不斷成長，結果造就出一個論文訂單每年達數百萬篇、龐大的全球產業，且收入高到讓一些槍手以此為全職工作來謀生。

近年來需求不斷成長，結果造就出一個論文訂單每年達數百萬篇、龐大的全球產業（ Marvin Meyer/ Unsplash）

肯尼亞代寫槍手 社團成員逾5萬人

在許多人會說英語、擁有高速網路及很多大學畢業生找不到工作的開發中國家，「代寫論文」行業蓬勃發展，尤其在肯尼亞、印度與烏克蘭。肯尼亞代寫槍手甚至有Facebook社團，成員超過5萬人。

而在受訓1個月後，姆布夸開始撰寫各式各樣主題的論文，從人類是否應在太空殖民到安樂死等。生意最好時，她月入320美元，她一輩子沒賺過這麼多錢。

代寫論文收入高到讓一些槍手以此為全職工作來謀生。（Daniel Chekalov/ Unsplash）

目前還不確定，高等教育界有多少人使用這些「合約作弊」付費代寫論文網站。2005年一項針對北美學生的研究發現，7%大學生承認自己交出去的論文是找人代寫的，3%學生承認從「論文工廠」找人寫論文。研究這項主題的凱絲．艾利斯表示，每年全球在網路訂購的論文數量多達數百萬篇。

「大學都不管 會變成文憑工廠」

聖地牙哥加州大學學術誠信辦公室主任翠莎．嘉倫特說：「這是個大問題。若我們不採取任何行動，大學會變成文憑工廠。」嘉倫特指出，這類網站十多年前首次出現時，還含蓄地提到他們提供的是作業輔導和編輯服務，現在則變得明目張膽了。

像是Academized的網站廣告就寫說：「你大可放心，我們可靠又專業的寫手會專門為你製作出優質、百分百未抄襲的論文，讓你可以把心力放在學生生涯更有趣的地方。」根據該網站對大一新生的收費標準，論文兩周內完成要價每頁約15美元，三小時內完成的急件則為每頁42美元。

Academized網站廣告：「你大可放心，我們可靠又專業的寫手會專門為你製作出優質、百分百未抄襲的論文，讓你可以把心力放在學生生涯更有趣的地方。」（Academized官方網站截圖）

另一個類似網站EssayShark.com也承諾說：「無論你需要什麼樣的學術論文，以負擔得起的價格聘請一位論文寫手是簡單且安全的。讓自己省下更多時間吧。」

EssayShark的公關部門則在一份電子郵件中表示，該公司並不認為這種服務是作弊行為，並宣稱他們都會警告學生，這些論文「僅供研究和參考之用」，不得當作自己的作業，「我們不容忍、鼓勵或故意參與抄襲或任何其他學術詐欺行為」。

EssayShark.com：「無論你需要什麼樣的學術論文，以負擔得起的價格聘請一位論文寫手是簡單且安全的。讓自己省下更多時間吧。」（EssayShark.com官方網站截圖）

公司自清 「服務不是要鼓勵作弊」

另家公司UvoCorp的代表也在電郵中說，他們的服務並不是要鼓勵作弊：「我們產品設計背後的想法是，幫助人們理解並遵守他們遇到的具體要求，我們的寫手會幫忙以正確方式完成這項任務。根據我們的政策，客戶不能進一步把他們從我們這收到的任何諮詢資料，當成他們自己的資料使用。」

在澳洲，一樁涉及合約詐欺的重大醜聞導致當地大學校方試圖打擊這一行為，英國也有類似行動，美國卻沒有。合約詐欺在全美17個州是非法行為，但懲罰往往很輕，也很少執行。專家說，美國聯邦法律或肯尼亞法律並未禁止買賣學術論文，雖然有人在討論相關收入的稅務問題。

開發偵測剽竊軟體的Turnitin公司產品管理副總裁勞勒說：「由於美國的教育機構並沒有像澳洲學校那樣受到重創，所以更容易假裝它沒有發生，但這種事絕對正在發生。」

美國聯邦法律或肯尼亞法律並未禁止買賣學術論文（Priscilla Du Preez/ Unsplash）

找槍手代寫比抄襲更難被發現

找槍手代寫，比單純的抄襲更難被發現，因為基本上這些論文是原創，很難以比對資料庫的方式將其揪出。不過，Turnitin公司如今開發出新的軟體，可將作業內容的句子結構和形式比對資料庫，還是有助於找出代寫。

在肯尼亞，國民平均年所得是1700美元，但厲害的代寫槍手一個月能賺到2000美元。由於愈來愈多外國寫手加入這一行，一些代寫網站開始標榜本土化，「把工作機會帶回美國」。

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