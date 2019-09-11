九一一餘溫：十八年記憶聳動　華府鷹派外交之後遺

18年過去，九一一恐襲對於美國人就像一根拔不開的刺，長期懸在心頭。九一一恐襲後，美國發起的連串反恐戰爭，遺留下來的中東問題至今依然持續，美國社會對持續不完的反恐戰感到厭倦。 這兩天搶佔國際新聞頭條的塔利班和談、鷹派國家安全顧問博爾頓「被辭職」，阿富汗戰爭爛攤子將如何結尾？美國的反恐路又會如何走下去？

在美國賓夕法尼亞州赫爾希鎮（Hershey）任職高中教師的Lauren Hetrick每年到了9月11日這天，心情總是非常矛盾。身為一名教師，她有責任理性地為班上的同學解釋這一宗發生在18年前、改變世界歷史進程的「九一一恐襲」的來龍去脈。

飛機撞入世貿中心大廈，繼而起火倒塌，萬人逃生……一個個令人悲慟的情景仍然歷歷在目。當年的她，跟今天所教學生年紀一樣，都是16歲的高中生。

18年過去，美國人對於9‧11襲擊的記憶依然猶新。（路透社）

難以教授的「歷史事件」

隨着事件遠去，像Lauren的學生這一代，沒見證着九一一恐襲發生，對於其後的阿富汗，伊拉克反恐戰爭，記憶及認知也大概不深。不過，對於九一一事件本身，美國國內至今仍沒有統一教學標準，明確指出教師或教科書應如何向學生灌輸有關知識。有中學生形容，校內對於九一一談論不多，感覺到老師有所避忌；另有學生指父親趁着紀念日，曾帶他參觀紐約的紀念碑及博物館；不少家長亦會以「過來人」身份去教育下一代，12歲的Jordana形容：「在家裏，我們能得知更多真相。」

2017年一項資料分析顯示，美國全國50州之中26個州的官立高中，有在社會科（social studies）課堂上有提及九一一恐襲，9個州的課程有提及恐怖主義及反恐戰，16個州完全沒提及九一一或其他恐佈主義事件。另一項調查則顯示，對於九一一恐襲及反恐戰，最受老師歡迎的講學方法是在堂上播放記錄片或影片。

「我是以自己的高中生親身經歷，作為教材向今天的高中生授課。當每次與學生上完這一堂課後，回到家後心情都會很崩潰。」Lauren說。

9‧11當天的畫面鎮懾全球，不知道18年過後，現今的美國中學生如何看待這宗改變世界歷史進程的大事呢？（美聯社）

沒淡忘傷痛 卻厭倦戰爭

美軍對阿富汗的「最漫長戰爭」，糾結了三任總統，依然未了。在情緒上，美國人對這段往事的九一一傷痛依然猶在，但美國人對於恐怖主義的關注程度已經遠不如十年前，以至他們對反恐戰的看法，近年都有所逆轉。

縱使防範本土出現恐怖襲擊威脅，是美國人對華府外交政策上，多年來一直是最關注的一環。不過，在云云國家議題上，美國人對於恐怖主義的關切程度也正在減少。皮尤民調顯示，在一眾議題上，民眾對恐怖主義的關注程度跌至第四位，次於經濟、醫療保健及教育。在2000年代初至中段，八成美國人認為恐怖主義是重要的議題，如今比例跌至67%。

阿富汗：圖為2001年10月，美國空軍準備執行打擊恐怖組織蓋達組織（Al-Qaida）和塔利班（Taliban）的轟炸任務。（Getty Images）

去年公布、由蓋洛普及多間美國傳媒聯合進行的一項民調，可見美國人自2002年反恐戰開始，一直認為美國及盟友是勝利一方，不過隨着ISIS出現，2014年打後出現民意逆轉，較多美國人認為恐怖分子是贏家，美國是輸家。

事實上，2011年奧巴馬政府擊殺了九一一主謀拉登（Osama Bin Laden）之後，美國已有越來越多反戰人士希望美軍盡快撤出阿富汗。然而塔利班與阿富汗政府軍的拉鋸，以至幾年前ISIS在中東地區迅速壯大，都令美軍久久未能全身而退。

2015年之前，美國人傾向認為美國是反恐戰贏家，但在ISIS崛起後，更多人認為恐怖分子得勝了。

急於撤軍阿富汗 會是危機？

2019年，美國本土至今沒有發生任何恐怖襲擊，相反，近日接連發生多宗涉及白人至上主義的致命槍擊案。在美國社會，越來越多人質疑美國繼續涉足反恐戰的意義。而對於這場止不了的阿富汗戰爭，越感厭倦的除了美國，還有特朗普。

博爾頓：博爾頓過往發表不少過激言論，例如他曾主張轟炸伊朗、先發制人襲擊朝鮮。這位在國內外招致批評的政客，2018年卻得到特朗普任命國安顧問，當時令不少人大跌眼鏡。（Getty Images）

就在九一一恐襲周年之際，特朗普突然辭退國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。這位強硬鷹派在喬治布殊（George W Bush）年代擔任駐聯合國大使時，大力支持華府在九一一恐襲後發動伊拉克戰爭。特朗普也曾笑稱博爾頓是位「好戰者」。直至近日，特朗普提議在大衛營（Camp David）接見塔利班代表，也因為博爾頓的極力反對而告吹。和談可謂是美國全面撤出的臨門一腳，特朗普急於在外交上記功，阿富汗的事件亦自然盛傳是博爾頓離任的導火線。

阿富汗：圖為2010年，一位阿富汗女孩注視着來到她生活的農場的美國軍人，這附近剛剛發生一場美軍與塔利班的槍戰。（Getty Images）

造成3000人死亡的九一一恐襲，基本上定調了美國21世紀上半葉的外交重要格局。除了美國民間未減的痛楚，還有部分是對反恐戰爭深陷泥濘的無力與感慨。隨着美國本土恐怖威脅日漸下降，結束阿富汗爭戰無疑是美國民意所向。然而，博爾頓離任之後，特朗普會否因急於撤軍，置阿富汗這個爛攤子不顧，令恐怖主義再度復燃，也是美國人需要深思的。