九一一事件18周年　大批民眾出席悼念儀式　受害者親屬：笑中有淚

美國911事件發生18周年，有大批民眾聚集在紐約世貿中心遺址，以悼念襲擊當日喪生的近3000條性命。當地社會呼籲永遠不要忘記事件，並關注911襲擊為救援人員所帶來的傷害。

在事件中失去丈夫喬爾（Joel）的女子米勒（Margie Miller）表示，她每年都會參加在紐約世貿中心遺址肇舉行的悼念儀式，亦因此認識到其他受害者的親屬。她說：「只要這個城市願意給我們安排這一個時刻，我都會在這裏。我希望所有人記住。我們笑中有淚，我們沒有獨自走過這趟悲痛的旅程，而且陪伴着彼此。」

美國總統特朗普（Donald Trump）則在國防部五角大樓出席紀念活動，他表示自己曾在襲擊發生後前往紐約Ground Zero地鐵站，並對受害者親屬稱「這是悼念你們個人及永久損失的日子。這一日已經在你們的記憶中重播了上千次，那是最後的吻，最後一次談電話，最後一次聽到那句珍重的話：『我愛你』。」

至於在911事件時出任總統的喬治布殊（George W. Bush）亦會到場獻花，而副總統彭斯（Mike Pence）會到第三個襲擊現場、賓夕法尼亞州的尚克斯維爾（Shanksville）附近致詞。

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（綜合報道）