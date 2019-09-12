【一分鐘看世界】博爾頓被炒啟示、日本新星入閣、約翰遜敗訴

早晨，今天是9月12日，星期四。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
超鷹派離場 世界和平 白宮動盪
特朗普辭退了國家安全顧問博爾頓，這名強硬鷹派下台或使白宮對外政策更靈活，施展真正的談判藝術，例如華府在對伊朗和朝鮮的談判中阻力將大大降低，中美貿易磋商達成協議的可能也提高。現時接任國安顧問的人選未明，但從塔利班和談告吹的背景下，可以預見博爾頓這種極端好戰的主張將不合時宜，這或許對世界和平是好事。惟從白宮內部而言，傳統建制以至超鷹派的消亡，反映白宮愈趨特朗普中心……（按此閱讀更多）
博爾頓被炒：博爾頓離職後，白宮內部或更加以特朗普為中心。（Reuters）
安倍內閣重組 13名新人
日本首相安倍晉三正式改組內閣，在19名內閣成員中，共有17名人事調動，當中有13人是新臉孔。共同社分析，安倍的安排是以優先穩定的防守型佈局，安排親信新面孔入閣，同時旨在推進修憲等政策執行。值得留意的是，新任外相和防衛相分別由強硬派的茂木敏充和河野太郎擔任，預料將延續現時的對韓政策。此外安倍亦邀請了政壇新星、前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎入閣……（按此閱讀更多）
安倍內閣：安倍這次改組內閣中，有13名新人加入，包括2名女性閣員。（AP）
公眾商界未預備好應對「硬脫歐」
英國脫歐期限在即，蘇格蘭最高民事法院裁定首相約翰遜關閉國會屬違法，稱其目的旨在阻礙國會。約翰遜表明會上訴，重申不會押後脫歐，並堅決反對「補底方案」；惟仍然有議員計劃計劃重提前首相文翠珊的方案，並配合二次公投阻止硬脫歐。另外，英國政府在國會議員要求下，公布「硬脫歐」的評估文件，顯示不論是公眾還是商界，對英國無協議脫歐的預備水平都是低下……（按此閱讀更多）
中國公布關稅排除清單
中國國務院公布部分獲排除徵收關税的美國貨物清單，包括部分抗癌藥物、潤滑劑及動物飼料等16項美國貨品，但豬肉、大豆和其他主要美國出口商品未獲豁免。特朗普認為，這是中方到華盛頓展開新一輪貿易磋商前，擺出的良好姿態。美國財長姆努欽談早前表示，中美已就協議達成概念共識，中國官媒《環球時報》總編胡錫進則透露，北京將有重大舉措。雖然特朗普曾表明不願談華為問題，但華為高層卻表示，如美國要達成貿易協議，就必須先與華為談……（按此閱讀更多）
華裔女商闖海湖莊園罪成
美國佛羅里達州的聯邦法院裁定，華裔女商人張玉婧被指擅闖總統特朗普所屬的海湖莊園，以及向特勤局特工說謊的罪名成立，她面臨最高6年的監禁，並押後至11月22日判刑。她被指3月30日以出席活動為名闖入海湖莊園，並假裝不懂英語企圖瞞騙職員，隨後她被搜出多部手機和載有惡意軟件的USB……（按此閱讀更多）
必看話題文章
【iPhone 11】蘋果售軟又售硬 轉型進軍遊戲與電視業務
新西蘭男1周中2次樂透 免費彩券中百萬頭獎 強忍狂喜回公司上班
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。