【一分鐘看世界】博爾頓被炒啟示、日本新星入閣、約翰遜敗訴

世界說
撰文：
最後更新日期：

早晨，今天是9月12日，星期四。

炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

超鷹派離場　世界和平　白宮動盪

特朗普辭退了國家安全顧問博爾頓，這名強硬鷹派下台或使白宮對外政策更靈活，施展真正的談判藝術，例如華府在對伊朗和朝鮮的談判中阻力將大大降低中美貿易磋商達成協議的可能也提高。現時接任國安顧問的人選未明，但從塔利班和談告吹的背景下，可以預見博爾頓這種極端好戰的主張將不合時宜，這或許對世界和平是好事。惟從白宮內部而言，傳統建制以至超鷹派的消亡，反映白宮愈趨特朗普中心……（按此閱讀更多

博爾頓被炒：博爾頓離職後，白宮內部或更加以特朗普為中心。（Reuters）

安倍內閣重組　13名新人

日本首相安倍晉三正式改組內閣，在19名內閣成員中，共有17名人事調動，當中有13人是新臉孔。共同社分析，安倍的安排是以優先穩定的防守型佈局，安排親信新面孔入閣，同時旨在推進修憲等政策執行。值得留意的是，新任外相和防衛相分別由強硬派的茂木敏充和河野太郎擔任，預料將延續現時的對韓政策。此外安倍亦邀請了政壇新星、前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎入閣……（按此閱讀更多

安倍內閣：安倍這次改組內閣中，有13名新人加入，包括2名女性閣員。（AP）

公眾商界未預備好應對「硬脫歐」

英國脫歐期限在即，蘇格蘭最高民事法院裁定首相約翰遜關閉國會屬違法，稱其目的旨在阻礙國會。約翰遜表明會上訴，重申不會押後脫歐，並堅決反對「補底方案」；惟仍然有議員計劃計劃重提前首相文翠珊的方案，並配合二次公投阻止硬脫歐。另外，英國政府在國會議員要求下，公布「硬脫歐」的評估文件，顯示不論是公眾還是商界，對英國無協議脫歐的預備水平都是低下……（按此閱讀更多

中國公布關稅排除清單

中國國務院公布部分獲排除徵收關税的美國貨物清單，包括部分抗癌藥物、潤滑劑及動物飼料等16項美國貨品，但豬肉、大豆和其他主要美國出口商品未獲豁免。特朗普認為，這是中方到華盛頓展開新一輪貿易磋商前，擺出的良好姿態。美國財長姆努欽談早前表示，中美已就協議達成概念共識，中國官媒《環球時報》總編胡錫進則透露，北京將有重大舉措。雖然特朗普曾表明不願談華為問題，但華為高層卻表示，如美國要達成貿易協議，就必須先與華為談……（按此閱讀更多

華裔女商闖海湖莊園罪成

美國佛羅里達州的聯邦法院裁定，華裔女商人張玉婧被指擅闖總統特朗普所屬的海湖莊園，以及向特勤局特工說謊的罪名成立，她面臨最高6年的監禁，並押後至11月22日判刑。她被指3月30日以出席活動為名闖入海湖莊園，並假裝不懂英語企圖瞞騙職員，隨後她被搜出多部手機和載有惡意軟件的USB……（按此閱讀更多

必看話題文章

【iPhone 11】蘋果售軟又售硬　轉型進軍遊戲與電視業務

新西蘭男1周中2次樂透　免費彩券中百萬頭獎　強忍狂喜回公司上班

馬來西亞婚禮上遇見「失散雙胞胎兄弟」 撞樣兼撞衫全場爆笑

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。