人類首次發現外太空適居帶行星有水　可能有雲且會下雨

科學家首次在外太空發現，在適居帶的行星有水分存在。一個距離地球110光年的行星K2-18b，表面温度約為0度至40度，科學家發現大氣中有水蒸氣，讓人不禁猜測行星上有支持生命存在的可能。

K2-18b距離地球約110光年，圍繞獅子座一個紅矮星運行，一年僅約33天。但由於紅矮星温度較低，K2-18b落在了適居帶中，既不太冷又不太熱。

支持液態水存在

科學家在2015年首次發現行星，在研究下發現行星的大氣中有明顯水分痕跡。這個發現讓團隊感到興奮，因為這是人類首次在外太空位於適居帶的行星中，發現水的存在。

根據地球上的生命特質，液態水是最重要的元素之一，容許液態水存在的K2-18b有着支持生命的可能。

研究團隊已把發現刊登在《自然天文學》期刊上，論文主要作者、倫敦大學學院太空化學數據中心研究員齊阿拉斯（Angelos Tsiaras）表示，K2-18b讓他們更接近回答一個問題：地球是否獨一無二？

並非地球2.0 與地球有分別

不過齊阿拉斯表示K2-18b並非「地球2.0」，因行星質量是地球8倍，體積為兩倍，大氣有水分的同時有亦有明顯的氫氣和氦氣。儘管K2-18b大氣可能有雲的存在，甚至會下雨，但星球上的環境與地球截然不同。

且因K2-18b十分接近其「太陽」，星球接收的輻射遠比地球多。

齊阿拉斯的團隊利用哈勃太空望遠鏡在2016和2017年捕捉到的光譜資料，使用開源演算法分析大氣層成分，發現明顯跡象顯示大氣有水蒸氣，但並不確定有多少，據電腦估算濃度可能在0.1%至50%之間。