禁售電子煙一了百了？　業界「課金」遊說　勢提法律訴訟

電子煙的誕生造就朱爾實驗室公司（Juul）等行業巨擘，但亦在美國掀起爭議。一方面是電子煙味道繁多，尤其是新增多款水果口味，較傳統煙草容易入口，另一方面，電子煙興起導致不少美國青少年加入煙民行列。 美國近期出現多宗嚴重肺病個案，懷疑與電子煙有關，特朗普政府研究全面取締有味電子煙，預防青少年上癮。面對政府的全面封殺，電子煙業界或會群起反抗，用盡一切方式爭取生存空間。

電子煙：2018年，朱爾宣布於零售店停售芒果、水果、奶油和青瓜味的電子煙。不過公司仍於零售店出售最受歡迎的薄荷、薄荷醇和煙草味電子煙，其他有味電子煙仍於網上有售。（Getty Images）

朱爾是電子煙業界的龍頭，創辦短短兩年已建造成價值數十億美元的電子煙帝國，全因產品設計成協助成年煙民戒掉傳統煙草，讓他們改為對芒果口味的電子煙上癮。不過外界卻質疑，水果味電子煙的目標是青少年。數據也顯示，一年間高中生吸食電子煙的數目大增78%。有人甚至形容，學校洗手間是「朱爾室」（Juul rooms）。

面對有機會遭全面取締，朱爾發表聲明指，強烈同意對有味電子煙採取積極行動，將會遵守食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）的最終決定。

電子煙：加州三藩市6月25日一致通過，禁止銷售未經食品和藥物管理局批准的電子煙、尼古丁煙彈和裝置。（Getty Images）

美國各地過去也曾討論禁售電子煙，但面對來自業界巨大阻力，立法程序未能順利進行。美聯社報道，朱爾於2019年上半年已花費190萬美元在白宮、國會和食品和藥物管理局進行遊說工作。全球其中一間最大煙草商奧馳亞（Altria）亦於2018年秋季花費逾10萬美元阻止加州禁售電子煙。議案目前停滯不前。

密歇根州（Michigan）州長惠特默（Gretchen Whitmer）9月4日下令衛生部門發出緊急令，禁止銷售有味的尼古丁電子煙產品，勢要成為全國首個禁售電子煙的州份。不過預計業界會作出法律挑戰，美國電子煙協會（American Vaping Association）表明全力支持。

協會形容，州長的決定導致數百間小型企業面臨倒閉風險，亦「迫使」數萬名煙民再次吸食傳統煙，強調規管電子煙必須經過立法程序，而非單方面用行政手段推行。

2018年，全球電子煙產業估值約110億美元。美國業界火力全開，積極遊說，為最受歡迎的薄荷和薄荷醇味電子煙爭取生存空間，成功剎停多地的立法程序。連密歇根州亦開始討論豁免兩種口味的電子煙。特朗普政府進取的方案，必然掀起一番激辯。