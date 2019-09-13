【一分鐘看世界】中美互釋善意、禁售有味電子煙、颱風重創日本

早晨，今天是9月13日，星期五。 炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

10月談判前 中美先互釋善意

中美雙方的工作層已定在下周見面，為10月的磋商先作好準備。雙方並互相釋出善意，中方繼中方9月11日宣布對16種美國輸華商品豁免加徵關税後，特朗普也同意押後對2500億美元中國貨品加徵關稅。目前貿易戰為美企帶來最高單月關稅紀錄，有美媒指華府有意先達成臨時貿易協議暫緩貿戰，也有指北京計劃將國安議題剔出談判範圍，提高達成共識的可能。分析認為，特朗普辭退鷹派博爾頓，意味他想採取更温和的立場，不過這不代表北京會照單全收……（按此閱讀更多）

中美貿戰：中美在新一輪談判前夕，就徵收關稅上釋出善意。圖為中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤5月時在華盛頓是會面時握手的照片。（Reuters）

美封殺電子煙 業界司法戰一觸即發

美國近期出現多宗懷疑與吸食電子煙有關的死亡個案，特朗普政府宣布，計劃全面禁止銷售有味電子煙。電子煙在對岸的歐洲同樣大受歡迎，但當地因暫時未有證據表明致病，而未有展開監管。電子煙有別於真正煙草，它口味繁多，味道較易入口，令不少青少年加入煙民行列。對於美國政府有意封殺電子煙這枚「金蛋」，業界相信會群起反抗，投放大量資金打官司，用盡一切方式爭取生存空間……（按此閱讀更多）

禁電子煙：電子堂巨擘Juul推出多款不同口味的煙匣，例如水果、青瓜和焦糖味，吸引大批年輕人吸食。（AP）

颱風過後 日本千葉電力尚未恢復

颱風「法茜」吹襲日本並帶來嚴重破壞。破紀錄的強風吹倒連接千葉縣的輸電塔，令當地現大規模停電，至今仍有33萬戶無電力供應，在酷熱天氣下已有兩人中暑死亡。對於擅長應對天災的日本而言，颱風善後理應不是棘手問題，但這次「法茜」正面吹襲千葉，連帶輸電網都受到廣泛破壞，甚至連電力公司也低估受損程度……（按此閱讀更多）

杜魯多爭取連任困難重重

加拿大將於10月21日舉行大選，總理杜魯多正式展開競選活動，務求保住執政黨地位。杜魯多近來受到醜聞纏身，在野保守黨批評他在SNC—蘭萬靈集團公司一事上欺騙加拿大人，直斥杜魯多已失去道德權威去管治國家。杜魯多以「選擇前進」作為競選口號，但他現時不但面對國內政治醜聞，環保議題和外交問題也令他寸步難行……（按意閱讀更多）

法國政府與Google和解

法國政府早前懷疑Google隱瞞在當地業務所得的盈利，自2015年起涉嫌税務詐騙對公司展開調查。法國檢察部門宣布，Google同意為此支付共9.65億歐元的罰款及和解賠償，公司的一名代表律師稱這項協議徹底解決過往與法國的所有爭端。Google曾多次因違規而遭歐盟判處巨額罰款，法國甚至計劃以「數碼稅」來反擊，背後原來與Google一種特別的交稅策略有關……（按此閱讀更多）

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