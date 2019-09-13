「超模」的定義？　真人騷明星與網紅掀起的時裝界新爭議

從本月5日起，紐約、倫敦、米蘭、巴黎接力展開時裝周大戲，時尚界熱鬧一整個月，所謂「超級名模」這陣子也特別炙手可熱，成為大牌設計師爭取走秀的對象。不過，究竟要符合什麼資格，才能名正言順的被各界公認為超級名模？

該怎麼定義「超級」名模

提到超級名模，很多人馬上會想到娜奧美金寶（Naomi Campbell）或琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista），或是新生代的肯達爾珍娜（Kendall Jenner）、阿杜特阿基奇（Adut Akech）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Isabella Khair Hadid）。但若要定義什麼是「超級」，以及指出一般模特兒跟超級名模差別時，問題就來了，是否「超級」，究竟是因為知名度、收入高低還是其他無形事物呢？

美國有線電視新聞網（CNN）報道，超模這個詞引發一些爭議，過去幾年，珍娜和哈蒂德姊妹是否應被視為超模就引發很大爭論，因為她們的知名度來自於社交媒體和電視實境秀，珍娜是來自 《Keeping Up with the Kardashians》節目，哈蒂德姊妹則是因《The Real Housewives of Beverly Hills》走紅。

【圖輯】「傳統」及靠真人騷爆紅的超模們台上台下的風姿（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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靠電視真人騷爆紅 錯了嗎

據報道，模特兒兼女演員麗貝卡羅梅恩（Rebecca Romijn）就認為珍娜和吉吉哈蒂德不是「真正的超級名模」，而首批被冠上超模名號的史蒂芬妮西摩（Stephanie Seymour）更毒舌，她表示她寧願稱這兩人為「紅極一時的婊子」（bitch of the moment）。

首批被冠上超模名號的史蒂芬妮西摩（Stephanie Seymour）。（Gettyimages）

在CNN一集探討超級名模的節目中，導演妮可菲爾普斯認為，珍娜和哈蒂德姊妹都夠格冠上超模頭銜。她指出，超模一詞起源自「當模特兒開始獲得利潤豐厚、價值數百萬美元的合約」。菲爾普斯說：「我認為，當琳達伊萬格麗斯塔在1990年代初說『沒有一天一萬美元，不會起床工作』，『超級名模』這個詞才真的成形。要成為一名超模，你必須是擁有數百萬美元合約的菁英模特兒群一分子。」

她說，坎貝爾、伊萬格麗斯塔（Christine Evangelista）、克莉絲蒂特林頓（Christy Turlington）、仙迪歌羅馥（Cindy Crawford）為初代超級名模，姬摩絲（Kate Moss）、吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、娜塔莉沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）以及卡莉克勞斯（Karlie Kloss）則是第二代超模。然後才是珍娜和哈蒂德姊妹。菲爾普斯說：「這在超模一事上是個有趣的新案例，她們是透過電視和真人騷發跡的，所以她們是新品種超模。」

超模養成 操作社群比走秀重要

到了2019年，如今超模最大的決定性因素應該要看社群媒體。菲爾普斯說：「擁有大量追隨者的模特兒是當今的超級名模。當肯達爾決定貼出一張照片，一億人馬上會看到這張照片。這就是當代超模能賺到麼多錢的原因。」

比她們稍微資深的超模可可羅恰（Coco Rocha），將超模現象捲土重來歸功於社群媒體，而前數位時代與後數位時代超模的差別在於，現在的超模沒有神秘感。在Instagram有130萬追隨者的她說：「現在，你知道她們在哪吃飯、在哪購物、在跟誰約會，以前你什麼都不知道。」

今日的超模犧牲神秘感換取影響力。羅恰說：「對我跟許多模特兒而言，社群媒體最重要的就是賦予我們發言權。」她為想要進入這一行的女孩們開辦了訓練營，參加的人原本以為重點課程是「擺姿勢和走秀」，但「其實多數課程都在學習運用社群媒體」。

菲爾普斯很欣賞這個模特兒學校的做法，「多虧社群媒體，即便不是超模的模特兒也能打造品牌，並繼續擁有非常成功的事業」。大多數模特兒即使為最負盛名的時裝公司走秀，也永遠不會達到超模的崇高地位。菲爾普斯說，「現今在走秀的模特兒有成千上萬」 。不過，無論她們崇拜的是娜奧美金寶還是肯達爾珍娜，這些年輕模特兒都懷抱同樣的夢想，就是成為一名超級名模。

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