「超模」的定義？　真人騷明星與網紅掀起的時裝界新爭議

從本月5日起,紐約、倫敦、米蘭、巴黎接力展開時裝周大戲,時尚界熱鬧一整個月,所謂「超級名模」這陣子也特別炙手可熱,成為大牌設計師爭取走秀的對象。不過,究竟要符合什麼資格,才能名正言順的被各界公認為超級名模?

該怎麼定義「超級」名模

提到超級名模,很多人馬上會想到娜奧美金寶(Naomi Campbell)或琳達伊凡吉莉絲塔(Linda Evangelista),或是新生代的肯達爾珍娜(Kendall Jenner)、阿杜特阿基奇(Adut Akech)、吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)和貝拉哈蒂德(Isabella Khair Hadid)。但若要定義什麼是「超級」,以及指出一般模特兒跟超級名模差別時,問題就來了,是否「超級」,究竟是因為知名度、收入高低還是其他無形事物呢?

美國有線電視新聞網(CNN)報道,超模這個詞引發一些爭議,過去幾年,珍娜和哈蒂德姊妹是否應被視為超模就引發很大爭論,因為她們的知名度來自於社交媒體和電視實境秀,珍娜是來自 《Keeping Up with the Kardashians》節目,哈蒂德姊妹則是因《The Real Housewives of Beverly Hills》走紅。

靠電視真人騷爆紅 錯了嗎

據報道,模特兒兼女演員麗貝卡羅梅恩(Rebecca Romijn)就認為珍娜和吉吉哈蒂德不是「真正的超級名模」,而首批被冠上超模名號的史蒂芬妮西摩(Stephanie Seymour)更毒舌,她表示她寧願稱這兩人為「紅極一時的婊子」(bitch of the moment)。

首批被冠上超模名號的史蒂芬妮西摩(Stephanie Seymour)。(Gettyimages)

在CNN一集探討超級名模的節目中,導演妮可菲爾普斯認為,珍娜和哈蒂德姊妹都夠格冠上超模頭銜。她指出,超模一詞起源自「當模特兒開始獲得利潤豐厚、價值數百萬美元的合約」。菲爾普斯說:「我認為,當琳達伊萬格麗斯塔在1990年代初說『沒有一天一萬美元,不會起床工作』,『超級名模』這個詞才真的成形。要成為一名超模,你必須是擁有數百萬美元合約的菁英模特兒群一分子。」

她說,坎貝爾、伊萬格麗斯塔(Christine Evangelista)、克莉絲蒂特林頓(Christy Turlington)、仙迪歌羅馥(Cindy Crawford)為初代超級名模,姬摩絲(Kate Moss)、吉賽兒邦臣(Gisele Bündchen)、娜塔莉沃迪亞諾娃(Natalia Vodianova)以及卡莉克勞斯(Karlie Kloss)則是第二代超模。然後才是珍娜和哈蒂德姊妹。菲爾普斯說:「這在超模一事上是個有趣的新案例,她們是透過電視和真人騷發跡的,所以她們是新品種超模。」

超模養成 操作社群比走秀重要

到了2019年,如今超模最大的決定性因素應該要看社群媒體。菲爾普斯說:「擁有大量追隨者的模特兒是當今的超級名模。當肯達爾決定貼出一張照片,一億人馬上會看到這張照片。這就是當代超模能賺到麼多錢的原因。」

比她們稍微資深的超模可可羅恰(Coco Rocha),將超模現象捲土重來歸功於社群媒體,而前數位時代與後數位時代超模的差別在於,現在的超模沒有神秘感。在Instagram有130萬追隨者的她說:「現在,你知道她們在哪吃飯、在哪購物、在跟誰約會,以前你什麼都不知道。」

今日的超模犧牲神秘感換取影響力。羅恰說:「對我跟許多模特兒而言,社群媒體最重要的就是賦予我們發言權。」她為想要進入這一行的女孩們開辦了訓練營,參加的人原本以為重點課程是「擺姿勢和走秀」,但「其實多數課程都在學習運用社群媒體」。

菲爾普斯很欣賞這個模特兒學校的做法,「多虧社群媒體,即便不是超模的模特兒也能打造品牌,並繼續擁有非常成功的事業」。大多數模特兒即使為最負盛名的時裝公司走秀,也永遠不會達到超模的崇高地位。菲爾普斯說,「現今在走秀的模特兒有成千上萬」 。不過,無論她們崇拜的是娜奧美金寶還是肯達爾珍娜,這些年輕模特兒都懷抱同樣的夢想,就是成為一名超級名模。

