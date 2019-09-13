美國男子駕車失蹤22年　Google Earth成為破案關鍵

美國佛羅里達州最近破獲一宗失蹤人口案件，破案關鍵竟然是一名男子偶然使用Google Earth的發現。

佛羅里達州男子莫爾德1997年11月7日離開夜店後一直失蹤，相隋22年才發現他的下落。（Charley Project網站截圖）

英國廣播公司（BBC）9月12日報道，莫爾德（William Moldt）在1997年11月7日離開佛羅里達州蘭塔納市（Lantana）的一間夜總會後，曾經致電女友表示正在回家，惟從此音訊全無。警方曾經調查這名當年40歲的男子下落，但一直沒有發現。

經過22年之後，警方在8月28日接獲報案，指在該州威靈頓市（Wellington）一個池塘內發現一架車。當局到場打撈，並在車上找到一堆骸骨，經化驗後證實死者身分正是莫爾德。

失蹤與身分不明人士系統（National Missing and Unidentified Persons System，NamUs）的資料顯示，莫爾德個性文靜，而且並非酗酒之人，他在失蹤前在酒吧喝了數杯酒後獨自駕車離開。

有民眾在Google Earth發現池塘內有一架汽車（紅圈示），從而解開莫爾德失蹤22年之謎。（Google Maps截圖）

警方指，這次發現全靠一名以前住在該區的男子利用Google搜尋時的意外發現，該名男子其後聯絡現任戶主，對方利用航拍機發現池塘內有私家車卡在邊緣，於是報警求助。

美國一個網上專門記錄未偵破案件資料庫Charley Project的報告指，Google Earth的衛星圖片早在2007年已經拍到涉事汽車，但一直都沒有人發現。警方向BBC表示，當局已經向莫爾德家人通知事件。至於他的死亡原因，初步懷疑他可能駕車失控而衝入池塘，稱當年調查時並沒有發現相關證據。

（綜合報道）